影／「崑山科大水樂園」搭車噴浪花　網笑：航海王

強大豪雨侵襲南台灣，台南崑山科技大學再度傳出淹水，有學生表示，當時雨下太大，校門口水淹及膝，根本無法出去， 20 名師生受困，只能喝水，沒想到積水到入夜都沒退，有學生晚上搭消防車離開，猶如搭船過河般，路程中便拍下校園淹水慘況並上網分享，原 po 直呼「這根本是水鄉澤國！」網友一見奇景，也全都看傻眼 。

熱帶低氣壓 23 日從屏東進入台灣陸地，為南部地區帶來超大豪雨，台南部份行政區 24 小時累積雨量突破 600 毫米。崑山科技大學因附近大灣交流道淹水，校園變成「大水池」，水淹及膝，導致人車無法進出，有 20 名師生受困校內，沒有食物、只能喝水。雖已跟消防局聯繫，但各地災情頻傳、消防人手不足，無法立即救援。

一名崑山科大王姓學生入夜後搭上消防車離開校園，拍下沿途街景，影片中校門口崑大街淹成小河，水位高至轎車一半，消防車兩旁還濺起水花，簡直像在乘船。拍攝學生不敢相信眼前景象，直呼「好誇張！竟然淹成這樣，水鄉澤國」。



▲從影片可見， 水已淹及一半轎車的高度。（圖／翻攝自臉書）

52 秒影片一曝光，吸引超過 8000 人按讚，網友紛紛表示，「好扯」、「好嚴重」、「崑山水上樂園」、「不說我以為在搭船」、「只要下大雨 淹水情況完全正常發揮」、「瞬間覺得變成威尼斯水鎮」、「航海王」。