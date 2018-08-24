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中央社

新北登革熱持續飆高 防火牆圍堵菜園

中央社2018/08/24 15:21
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市不斷爆發新的登革熱病例，累積至今天下午已有18例，其中6例與菜園有關。因衛生局無法掌握耕作戶名單，特別呼籲曾於高風險區域耕作或周圍住戶，務必每天留意自己健康。

衛生局今天下午發布新莊區新增2例本土登革熱，為合鳳里62歲女性（案17）、瓊林里59歲男性（案18），分別於8月15日及21日發燒。

但案17的62歲女性遲至5天後才經登革熱快篩陽性後通報，發病10天後今天確診。疫情調查甚至發現，案17前往早已被列為高風險區域的瓊林北路菜園活動，顯示當地菜園公告與噴灑消毒作業仍無法遏阻疫情蔓延。

案17女性住在合鳳里、與案13病例住在自立里一樣，居住地距離疑似遭蚊子叮咬的瓊林菜園，都有一長段距離，發病時具有感染力，一旦在住處社區蔓延，則疫情就不會侷限在瓊林菜園周邊。

基層防疫人員擔心這一波的疫情，會如馬爾地夫境外移入的病例造成新莊本土登革熱一般，因無法將疫情侷限在瓊林里地區而擴大蔓延。

衛生局表示，案18居住在高風險地區，因此有地緣關係。目前與瓊林南路市民農園、瓊林路及瓊林北路菜園群聚相關的病例共有6例（案13至案18）。

衛生局說，雖將這些範圍列為高風險區域，並封園禁止民眾出入，菜園清除孳生源及大規模噴消，防疫人員疲於奔命但依舊不斷爆發新案例，顯示防疫有盲點。

衛生局長林奇宏說，雖清查當地的住戶與地主，但無法掌握名單、耕作戶、也無法掌握哪些人進出私人農園，呼籲市民若曾於市民農園及周邊私人農地、瓊林路及瓊林北路菜園耕作，或居住於該區域周圍的住戶，請務必每天留意自身健康。

登革熱病人發病前一天至發病後5天，稱為「可感染期」或「病毒血症期」，衛生局呼籲曾出入高風險地區民眾，如出現發燒症狀，切勿自行服藥，儘速評估篩檢，避免疫情持續擴散。

市府環境保護局長劉和然今天也在記者會表示，新北市與台中登革熱病例都有菜園耕作活動史，新北市府今天在新莊瓊林里菜園周邊劃定4.2公頃面積，全面消毒。

劉和然說，菜園已成為都會區防制登革熱疫情的重點之一，這也是以往所沒有的防疫經驗，為阻斷菜園內登革熱傳播鏈，並防止病媒蚊持續向病例所在地外圍移動，環保局採防火牆方式執行4.2公頃消毒作業。

劉和然說，化學防治消滅成蚊只是治標的方式，只有清除孳生源才能有效消滅病媒蚊，其中，最重要的一點是刷洗積水容器徹底去除蟲卵，並且勿將積水倒在水溝或濕軟泥土，因蟲卵有硬殼，僅將容器中的積水倒掉，無法清除黏附在容器內壁上的蟲卵。（編輯：方沛清）1070824

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