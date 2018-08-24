影／風雨無阻　彰化榮服處為百歲老兵吳金龍慶生

▲彰化縣榮民服務處處長嚴俊峰率領服務團隊，為退伍老兵吳金龍辦理小而美的百歲慶生會，分享百歲人瑞的福氣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

大風大浪對身經百戰的退伍老兵來講不算什麼！彰化縣榮民服務處秉持軍人無畏風不怕雨的精神，處長嚴俊峰24日率領服務團隊至彰化市區，為退伍老兵吳金龍辦理小而美的百歲慶生會，分享百歲人瑞的福氣，活動氣氛溫馨和樂。

彰化縣政府宣布24日停班停課，但為免吳金龍伯伯失望，嚴俊峰24日上午率責任區輔導員翁詩淳、社區志願服務組長楊文焜及榮欣志工等一行人前往吳金龍家中一起祝賀百歲壽辰，嚴俊峰代表轉贈總統、行政院院長百歲壽屏及輔導會的金飾，並率領所有人一起唱生日快樂歌，祝福吳老先生福如東海、壽比南山，最後大家共同享用生日蛋糕。



▲彰化縣榮民服務處處長嚴俊峰率領服務團隊，為退伍老兵吳金龍辦理小而美的百歲慶生會，分享百歲人瑞的福氣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

嚴俊峰說，生日蛋糕則是麥仕佳專業烘培坊董事長陳志池特別為吳老先生精心準備的，還交代蛋糕師傅弄一個壽桃的形狀，顯得相當用心，另外當地延平里里長陳雯嘉也到場一起祝壽，表達深摯的關懷之意。



▲彰化縣榮民服務處處長嚴俊峰率領服務團隊，為退伍老兵吳金龍辦理小而美的百歲慶生會，分享百歲人瑞的福氣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

吳金龍表示，前陣子知道榮服處要幫他慶生，相當開心，早上看到縣政府宣布停班停課的消息，原本以為不會來了，沒想到處長及志工一行人還是來到，讓他相當開心，老天也相當眷顧他，所以今天早上彰化市區才會無風無雨，也感謝輔導會及榮服處長期以來的關懷與照顧，尤其常常有輔導員親自登門拜訪並噓寒問暖，讓他覺得國家一直沒有忘記他們這群老兵。



▲彰化縣榮民服務處處長嚴俊峰率領服務團隊，為退伍老兵吳金龍辦理小而美的百歲慶生會，分享百歲人瑞的福氣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

嚴俊峰表示，百歲耆宿榮民吳金龍伯伯，民國8年8月25日生於湖北省京山縣，民國26年投身軍旅，並於民國59年上士退役，33年的軍旅生涯盡忠職守，一生忠貞愛國，隸屬於武漢軍，參與過徐蚌會戰等大小戰役，後隨國軍至越南、滇緬一帶而輾轉來台，為大陸來台有眷榮民，目前身體硬朗、無重大疾病且獨自居住，生活尚可自理。



▲彰化縣榮民服務處處長嚴俊峰率領服務團隊，為退伍老兵吳金龍辦理小而美的百歲慶生會，分享百歲人瑞的福氣。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

嚴俊峰指出，吳金龍育有一子一女，子女都住附近，可就近照顧，兒女常常會返回老家探視他，榮服處社區組長楊文焜考量年事已高，仍不定時前往訪視，吳金龍平常會去附近的公園走走，對於目前生活及居住環境感到滿意，個人的養生之道是對錢不要計較，因為錢帶不走，還有就是要交到知心好友，人生才會有助益。