日政府擬部署魚鷹機 與佐賀縣達協議

防衛大臣小野寺五典今天到佐賀縣跟知事山口祥義會談，雙方在致力消除當地漁民不信任感等方面達成協議，讓部署魚鷹機進入最後階段。

日本放送協會（NHK）報導，作為強化尖閣群島（釣魚台列嶼）防衛能力的一環，防衛省計畫在佐賀機場部署17架陸上自衛隊的魚鷹機（V-22 Osprey），但因機體安全性等讓中央與地方政府間協商中斷，直到上個月才重啟協商。

（中央社東京24日綜合外電報導）日本防衛省為強化尖閣群島防衛能力，計畫在佐賀機場部署17架魚鷹機，但與佐賀縣協商一度中斷。雙方今天達成協議，防衛省同意在20年間提供100億日圓降落費供佐賀縣使用。

日本政府將在20年間支付總額100億日圓（約新台幣27.6億元）的降落費，佐賀縣會以這筆費用設置漁業發展基金等，幫助機場所在地有明海海域的漁業發展。

另外，一旦部署魚鷹機後發生任何事故，將在防衛省與佐賀縣間設置熱線等。

山口祥義在會談後說，因為還要仔細考慮，再給他一些時間。

小野寺五典說，在佐賀機場部署魚鷹機，對日本的安全保障非常重要，希望山口祥義能夠理解這一點。

共同社報導，佐賀縣將對是否同意部署魚鷹機做出最後判斷，未來在取得部署預定地及如何回應反對部署計畫的地方漁會等，預料將成討論焦點。

山口祥義過去曾表示有意讓防衛省部署魚鷹機，但今年2月一架陸上自衛隊的AH-64阿帕契攻擊直升機墜毀在縣內住宅，讓他的態度變得有所保留。

現在日本政府與佐賀縣政府達成協議，在佐賀縣部署魚鷹機的計畫可說向前邁一大步。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1070824