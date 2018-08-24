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中央社

南投盼提早告知停班課 中市府:加強通報機制

中央社2018/08/24 15:20
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中24日電）中彰投昨天宣布停班課訊息不同步，對於南投縣長林明溱希望台中市未來停班課資訊先聯繫區域夥伴，台中市新聞局長卓冠廷今天表示，日後將加強通報機制。

中彰投苗區域治理平台運作多年，卻在昨晚宣布今天是否停班停課的行動不同步，彰化、南投、苗栗先一步宣布今天正常上班上課後，台中市直到昨晚11時才宣布今天停班停課。而在台中市發布停班停課訊息後，彰化、南投也在凌晨跟進宣布停班停課。

南投縣長林明溱今天表示，希望台中市未來停班停課訊息能先聯繫彰投夥伴。對此，卓冠廷回應，台中市於昨晚11時宣布今天停班停課後，也同步通知彰化、南投兩縣。

卓冠廷指出，南投縣政府昨晚8時34分透過官方line平台宣布今天正常上班、正常上課，到了8時51分，台中市政府人事處長陳杉根透過中彰投苗聯繫平台的通訊群組，再次詢問南投縣政府，對於24日是否正常上班上課的看法，南投縣人事處於昨晚8時53分告知台中市政府人事處，確認南投24日正常上班上課，台中市府對此表示尊重。

卓冠廷表示，由於台中市認為仍需多一點時間綜合判斷，才在昨晚11時許宣布隔天停班課，也同步通知彰化、南投兩縣。對於林明溱希望能早一點互相通知，卓冠廷說，台中市政府日後會加強通報機制，避免時間落差。（編輯：施燕飛）1070824

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