NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈戴資穎女單出擊　迎戰香港張雁宜外長：不擔心台灣成中美貿易戰籌碼遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

朱規侯隨？　民進黨新北市議會團批侯友宜抄朱立倫劣政

記者陳志仁／新北報導2018/08/24 15:49
▲民進黨新北市議會黨團今日召開「劣政八年，不是騙就是辯，朱立倫做不好，侯友宜繼續抄」的記者會，痛批朱立倫做不好的政策，侯友宜竟拼命抄。（圖／陳志仁攝影，2018.08.24）
▲民進黨新北市議會黨團今日召開「劣政八年，不是騙就是辯，朱立倫做不好，侯友宜繼續抄」的記者會，痛批朱立倫做不好的政策，侯友宜竟拼命抄。（圖／陳志仁攝影，2018.08.24）

民進黨新北市議會黨團今（24）日召開「劣政八年，不是騙就是辯，朱立倫做不好，侯友宜繼續抄」的記者會，黨團總召李坤城痛批，新北市長朱立倫的施政報告內容了無新意、劣政不斷，侯友宜的政見還抄襲施政報告內容，這樣的候選人令人擔憂。

李坤城表示，翻閱101年9月的市長施政報告，第一環的環狀線預定104年底完成，107年市長施政報告卻變成107年底完工，第二環的中和萬大樹林線也從107年變成109年；當初參選時提捷運要增加到100公里的政見，現僅60.66公里；捷運站要增加到80座，現僅41座；保證四年三鶯線動工，結果第六年才動工；汐止到桃機45分，目前汐民線還在評估。對比今昔的施政報告上，不是辯就是騙。

新北市議員何博文質疑，朱立倫8年市長的交通政見明顯跳票，國民黨市長參選人侯友宜竟加碼提出三環六線，除原先跳票的三環三線政策，再加上朱立倫任內就已經開始推動的五泰輕軌、深坑輕軌、淡海輕軌延伸八里三線，跟第八次定期會市長施政報告第6頁的內容一模一樣，侯友宜繼續抄。另外，三環三線近年來的總經費共追加300多億元，市府執行不力，應移送監察院調查。

副總召林銘仁表示，民眾質疑新北托育補助直轄市最差的同時，卻硬凹要求中央全國統一，今年八月托育新制實施後，又改口市民要的不只是補助，卻忘了自己新北市施行的公共托育中心耗費13億，每年僅不到1800名的名額釋出，挨批是「樂透式」的福利政策，公共托育合作聯盟也只有6成的居家保母願意支持；朱立倫公托做不好，侯友宜卻提出公托加倍，難道全市只有3600名幼兒需要照顧？

幹事長周雅玲指出，市長在施政報告第二強調經濟要活絡，但是市府自己做的施政滿意度調查，經濟就業滿意度卻連兩次墊底、不滿意度更是連兩次最高，市民對於經濟最不滿意的原因就在於輔導就業不力；朱立倫做不好，所以侯友宜提出職訓專班、加強勞檢等政見，這跟這次市長施政報告的第29及30頁一模一樣，朱立倫做不好，侯友宜繼續抄。

新北市議員鍾宏仁指出，侯友宜提出捷運到哪，都更就到哪，這次的市長施政報告沒有出現，原本以為是侯友宜想出來的新政策，結果竟是朱市長任內失敗做不好，不敢放上施政報告，102年朱立倫即發布捷運迅行都更地區，30件僅2件拿到使照，且這2件還分別於96年及99年6月就送審，當時朱立倫市長都還沒上任，連做不好不敢放上施政報告的內容，侯友宜還是繼續抄。

關鍵字黨團總召李坤城朱立倫侯友宜何博文林銘仁周雅玲鍾宏仁
豪雨轟台　彰化後備指揮部協力防災台電無名英雄　救急復電不分晝夜

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan