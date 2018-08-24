朱規侯隨？　民進黨新北市議會團批侯友宜抄朱立倫劣政

李坤城表示，翻閱101年9月的市長施政報告，第一環的環狀線預定104年底完成，107年市長施政報告卻變成107年底完工，第二環的中和萬大樹林線也從107年變成109年；當初參選時提捷運要增加到100公里的政見，現僅60.66公里；捷運站要增加到80座，現僅41座；保證四年三鶯線動工，結果第六年才動工；汐止到桃機45分，目前汐民線還在評估。對比今昔的施政報告上，不是辯就是騙。

民進黨新北市議會黨團今（24）日召開「劣政八年，不是騙就是辯，朱立倫做不好，侯友宜繼續抄」的記者會，黨團總召李坤城痛批，新北市長朱立倫的施政報告內容了無新意、劣政不斷，侯友宜的政見還抄襲施政報告內容，這樣的候選人令人擔憂。

新北市議員何博文質疑，朱立倫8年市長的交通政見明顯跳票，國民黨市長參選人侯友宜竟加碼提出三環六線，除原先跳票的三環三線政策，再加上朱立倫任內就已經開始推動的五泰輕軌、深坑輕軌、淡海輕軌延伸八里三線，跟第八次定期會市長施政報告第6頁的內容一模一樣，侯友宜繼續抄。另外，三環三線近年來的總經費共追加300多億元，市府執行不力，應移送監察院調查。

副總召林銘仁表示，民眾質疑新北托育補助直轄市最差的同時，卻硬凹要求中央全國統一，今年八月托育新制實施後，又改口市民要的不只是補助，卻忘了自己新北市施行的公共托育中心耗費13億，每年僅不到1800名的名額釋出，挨批是「樂透式」的福利政策，公共托育合作聯盟也只有6成的居家保母願意支持；朱立倫公托做不好，侯友宜卻提出公托加倍，難道全市只有3600名幼兒需要照顧？

幹事長周雅玲指出，市長在施政報告第二強調經濟要活絡，但是市府自己做的施政滿意度調查，經濟就業滿意度卻連兩次墊底、不滿意度更是連兩次最高，市民對於經濟最不滿意的原因就在於輔導就業不力；朱立倫做不好，所以侯友宜提出職訓專班、加強勞檢等政見，這跟這次市長施政報告的第29及30頁一模一樣，朱立倫做不好，侯友宜繼續抄。

新北市議員鍾宏仁指出，侯友宜提出捷運到哪，都更就到哪，這次的市長施政報告沒有出現，原本以為是侯友宜想出來的新政策，結果竟是朱市長任內失敗做不好，不敢放上施政報告，102年朱立倫即發布捷運迅行都更地區，30件僅2件拿到使照，且這2件還分別於96年及99年6月就送審，當時朱立倫市長都還沒上任，連做不好不敢放上施政報告的內容，侯友宜還是繼續抄。