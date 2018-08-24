中鋼Q4鋼品內銷基價調漲1.4%

中鋼表示，雖有歐美貿易保護威脅，全球最大鋼廠阿賽洛米塔爾（ArcelorMittal）最新預測今年全球鋼鐵需求成長2.0至3.0%，較1月時預測值再提高0.5%。中國大陸「藍天保衛戰」環保稽查加嚴，鋼材出口年減逾15%，加上韓國鋼廠預計於第4季進行產線檢修，日本鋼品外銷量因國內需求穩定而維持低檔，亞洲地區鋼材供需仍緊，國際鋼價看回不回。

阿賽洛米塔爾以熱軋為例，美國鋼價小幅回檔，熱軋價格仍在每公噸987美元（約新台幣3萬401.18元），歐洲雖因防衛性措施與暑休影響需求，價格維穩於每公噸643至666美元（新台幣1萬9805.43元至2萬513.87元），日韓鋼廠外銷報價在每公噸630至650美元（新台幣1萬9405.01元至2萬21.04元）。

中鋼說，中國大陸固定資產投資增速維持，房地產需求強勁，寶武、鞍鋼7至9月盤價以平高盤因應，熱軋累計上漲每公噸15至22美元（新台幣462.02至677.64元），展望下半年基建專案預算加碼，冬季限產加嚴執行，預期第4季鋼市仍有向上空間，並帶動國際鋼價上漲。（編輯：林興盟）1070824