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中央社

中鋼Q4鋼品內銷基價調漲1.4%

中央社2018/08/24 15:35
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北24日電）中鋼公司今天宣布，第4季各類鋼品內銷基價，除冷軋、電鍍鋅鋼捲維持平盤，電磁鋼捲調降外，其餘鋼品適度調整。平均每公噸基價微漲新台幣326元，漲幅1.4%。

中鋼公司今天召開第4季內銷鋼品訂價廠盤會議，考量當前鋼鐵下游業者面臨歐洲防衛性關稅調查、美國232條款等貿易保護措施衝擊，加上土耳其、印度等料源因其幣值劇貶，或競價效應，為維持下游產業競爭力，評估供需結構與產業差異後，調漲部分鋼品價格。

中鋼表示，雖有歐美貿易保護威脅，全球最大鋼廠阿賽洛米塔爾（ArcelorMittal）最新預測今年全球鋼鐵需求成長2.0至3.0%，較1月時預測值再提高0.5%。中國大陸「藍天保衛戰」環保稽查加嚴，鋼材出口年減逾15%，加上韓國鋼廠預計於第4季進行產線檢修，日本鋼品外銷量因國內需求穩定而維持低檔，亞洲地區鋼材供需仍緊，國際鋼價看回不回。

阿賽洛米塔爾以熱軋為例，美國鋼價小幅回檔，熱軋價格仍在每公噸987美元（約新台幣3萬401.18元），歐洲雖因防衛性措施與暑休影響需求，價格維穩於每公噸643至666美元（新台幣1萬9805.43元至2萬513.87元），日韓鋼廠外銷報價在每公噸630至650美元（新台幣1萬9405.01元至2萬21.04元）。

中鋼說，中國大陸固定資產投資增速維持，房地產需求強勁，寶武、鞍鋼7至9月盤價以平高盤因應，熱軋累計上漲每公噸15至22美元（新台幣462.02至677.64元），展望下半年基建專案預算加碼，冬季限產加嚴執行，預期第4季鋼市仍有向上空間，並帶動國際鋼價上漲。（編輯：林興盟）1070824

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