看動畫　認識台灣鞋業歷史

▲鞋技中心舉辦「2018_LOOKs!鞋靴生活節」，現場的鞋業動畫影片由大葉大學多媒體學程老師製作，用動畫說台灣鞋業歷史。（圖／大葉大學提供，2018.08.24)

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心24日至26日在華山1914文化創意產業園區中3館舉辦「2018 LOOKs!鞋靴生活節」，特別邀請大葉大學多媒體數位內容學位學程為活動量身打造動畫影片「台灣鞋業史」，透過產業與學界的跨界合作，帶領民眾認識鞋業發展歷程。

動畫由大葉大學多媒體數位內容學位學程吳旻書老師與陳威志導演共同製作，吳旻書表示，鞋業是台灣經濟發展不可忽視的一塊，台灣被譽為「製鞋王國」，三分鐘的動畫影片「台灣鞋業史」帶領大家回顧，從手工縫鞋到傳統產業結合新技術、代工轉向自有品牌等過程。

吳旻書指出，在台灣早期，製鞋業是許多父親投入的職場，這是一門融合廣泛知識的精湛工藝技術，製程可區分成楦頭製作、面版製作、鞋面裁斷、車縫、大底製作與結幫成型等主要步驟，流程中包含上百個工序緊密結合，才能打造出一雙雙匠心獨具的鞋品。

尤其是「結幫」這道工序，絕對不能輕忽，製鞋師傅們耐心的順著皮革敲打、拉整，將鞋面服貼固定於鞋楦之上。師傅們用粗曠堅毅的雙手，撐起一個個家庭，也撐起台灣鞋業「製鞋王國」美名，為台灣傳統製造業開創一波黃金高峰。

活動現場除了能看到影片「台灣鞋業史」，鞋技中心也安排了AR體驗、智慧化科技製鞋設備與鞋款占卜等趣味活動。



▲財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心，此次特別邀請大葉大學多媒體學程師生製作動畫，闡述鞋業歷史，讓大家看見鞋業如何締造經濟奇蹟。（圖／大葉大學提供，2018.08.24)