NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈戴資穎女單出擊　迎戰香港張雁宜外長：不擔心台灣成中美貿易戰籌碼遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

看動畫　認識台灣鞋業歷史

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/24 16:23
▲鞋技中心舉辦「2018_LOOKs!鞋靴生活節」，現場的鞋業動畫影片由大葉大學多媒體學程老師製作，用動畫說台灣鞋業歷史。（圖／大葉大學提供，2018.08.24)
▲鞋技中心舉辦「2018_LOOKs!鞋靴生活節」，現場的鞋業動畫影片由大葉大學多媒體學程老師製作，用動畫說台灣鞋業歷史。（圖／大葉大學提供，2018.08.24)

財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心24日至26日在華山1914文化創意產業園區中3館舉辦「2018 LOOKs!鞋靴生活節」，特別邀請大葉大學多媒體數位內容學位學程為活動量身打造動畫影片「台灣鞋業史」，透過產業與學界的跨界合作，帶領民眾認識鞋業發展歷程。


▲鞋技中心舉辦「2018_LOOKs!鞋靴生活節」，現場的鞋業動畫影片由大葉大學多媒體學程老師製作，用動畫說台灣鞋業歷史。（圖／大葉大學提供，2018.08.24)

動畫由大葉大學多媒體數位內容學位學程吳旻書老師與陳威志導演共同製作，吳旻書表示，鞋業是台灣經濟發展不可忽視的一塊，台灣被譽為「製鞋王國」，三分鐘的動畫影片「台灣鞋業史」帶領大家回顧，從手工縫鞋到傳統產業結合新技術、代工轉向自有品牌等過程。

吳旻書指出，在台灣早期，製鞋業是許多父親投入的職場，這是一門融合廣泛知識的精湛工藝技術，製程可區分成楦頭製作、面版製作、鞋面裁斷、車縫、大底製作與結幫成型等主要步驟，流程中包含上百個工序緊密結合，才能打造出一雙雙匠心獨具的鞋品。

尤其是「結幫」這道工序，絕對不能輕忽，製鞋師傅們耐心的順著皮革敲打、拉整，將鞋面服貼固定於鞋楦之上。師傅們用粗曠堅毅的雙手，撐起一個個家庭，也撐起台灣鞋業「製鞋王國」美名，為台灣傳統製造業開創一波黃金高峰。

活動現場除了能看到影片「台灣鞋業史」，鞋技中心也安排了AR體驗、智慧化科技製鞋設備與鞋款占卜等趣味活動。


財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心，此次特別邀請大葉大學多媒體學程師生製作動畫，闡述鞋業歷史，讓大家看見鞋業如何締造經濟奇蹟。（圖／大葉大學提供，2018.08.24)

 

 

關鍵字鞋技中心鞋業歷史動畫製鞋王國2018 looks!鞋靴生活節
台電無名英雄　救急復電不分晝夜老兵歡度百歲　彰化榮服處慶生祝賀

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan