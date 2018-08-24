圖／生技醫藥概念入菜　唐獎盛宴燒出樂活飲食哲學

第三屆唐獎將於今年九月登場，而唐獎盛宴每屆皆以不同主題規劃菜色，首屆以唐詩入菜，第二屆起依序以唐獎四大項為主題，今年則改以生技醫藥概念為主，中華料理為基底，再從當代人講求「清淡素雅」的飲食觀出發，講求不過度烹調，呈現食材鮮度與適中適量的飲食態度。
唐獎今年邀請中華美食交流協會理事長郭宏徹擔任盛宴指導顧問，並由圓山大飯店宴會廳主廚葉伯華掌勺，以紅藜麥、二十年客家老菜圃、烏魚子、龍虎斑、松子和日本和牛入菜，特此規劃一系列「樂活」菜餚。
唐獎執行長陳振川表示，唐獎即將步入第三屆，已慢慢受到國際間的肯定、受到海內外人士的歡迎，諾貝爾獎注重基礎學科演進帶給人類社會的貢獻，唐獎則強調人與社會的互動關係，今年唐獎盛宴以生技醫藥為發想起點，透過菜餚呈現「清、真、簡」的養身飲食觀，回歸單純美好的初衷。
▲唐獎第三屆盛宴菜色「留戀」：櫻花蝦佐紅藜麥。山珍「紅藜麥」結合海味「櫻花蝦」搭配米飯，傳達留戀在地的思情。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.24）
葉伯華表示，團隊先從揀選食材開始，再陸續討論烹調手法與口味，共耗時三個月時間準備，前後經過三次試吃與討論。菜單設計多採納國際優選食材，特選日本東北和牛，並採用無油乾煎手法，搭配本土雲林蒜頭切片油炸拌入牛肉，同時以紫高麗菜與本土洋蔥採3：1比例拌炒，幫襯牛肉色香味。除此之外，唐獎宴也講求本土人情味，使用白玉蘿蔔、菜圃、陳年老菜圃與雞腿一同熬燉，打造層次分明的清甜湯頭，勾勒深層台灣味與原鄉記憶。
第三屆唐獎週將於9月21日至9月28日登場，21日將由唐獎盛宴率先揭開序幕，活動包含歡迎酒會、唐獎盛宴、世界共享音樂會、得獎人演講暨大師座談。
▲唐獎第三屆盛宴菜色「真心」－香煎蒜味骰子牛。強調以簡單手法淬煉食物原味與營養價值。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.24）
▲唐獎第三屆盛宴菜色「有餘」－鳳梨醬蒸龍虎斑。全魚象徵生活富足，祝福賓客年年有多餘的財富與糧食。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.24）
▲唐獎第三屆盛宴菜色「通透」－千絲菊花繡球甜湯。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.24）
▲唐獎第三屆盛宴菜色「妍。欣然」－迎賓八喜碟。選取台灣北中南東不同食材，呈現多樣味覺與視覺饗宴。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.24）
▲唐獎第三屆盛宴菜色「閤悅」－客家黑金菜圃雞。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.08.24）