圖／生技醫藥概念入菜　唐獎盛宴燒出樂活飲食哲學

第三屆唐獎將於今年九月登場，而唐獎盛宴每屆皆以不同主題規劃菜色，首屆以唐詩入菜，第二屆起依序以唐獎四大項為主題，今年則改以生技醫藥概念為主，中華料理為基底，再從當代人講求「清淡素雅」的飲食觀出發，講求不過度烹調，呈現食材鮮度與適中適量的飲食態度。

唐獎今年邀請中華美食交流協會理事長郭宏徹擔任盛宴指導顧問，並由圓山大飯店宴會廳主廚葉伯華掌勺，以紅藜麥、二十年客家老菜圃、烏魚子、龍虎斑、松子和日本和牛入菜，特此規劃一系列「樂活」菜餚。

唐獎執行長陳振川表示，唐獎即將步入第三屆，已慢慢受到國際間的肯定、受到海內外人士的歡迎，諾貝爾獎注重基礎學科演進帶給人類社會的貢獻，唐獎則強調人與社會的互動關係，今年唐獎盛宴以生技醫藥為發想起點，透過菜餚呈現「清、真、簡」的養身飲食觀，回歸單純美好的初衷。