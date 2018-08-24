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中央社

杜特蒂：美高官聯名信告知 願售菲F-16戰機

中央社2018/08/24 15:37
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉24日專電）菲律賓總統杜特蒂透露，美國多名內閣高層官員聯名寫信給他，表示華盛頓願意對馬尼拉出售F-16戰機及其他戰鬥器材。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天在納卯市出席東民答那峨島軍區設立12週年紀念活動時向士兵說，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國防部長馬提斯（James Mattis）和商務部長羅斯（Wilbur Ross）寫了一封信給他，指出菲律賓採購美國武器及國防設備對兩國關係的互惠性。

他未提到這封信是美方何時所寫，但最近菲律賓國防部正積極與俄羅斯洽談購買潛艦的事宜。

杜特蒂宣讀的這封信說：「我們知道兩國可以做更多事情來整合經濟及安全事務，特別是我們希望結合互利互惠的重要國防採購，包括洛克希德馬丁公司的F-16多用途戰機平台，以及美國其他系統下的攻擊直升機平台。」

信中指出，美國是尖端科技的供應者，也是長期可靠的夥伴，美菲之間的「特別關係」將因對話及合作的增加而更為堅穩，特別是在安全、合作及貿易等領域。

然而，杜特蒂對於F-16似乎興趣不大。他說：「預算多少？我們能買多少架？2架？3架？做什麼？對付中國嗎？」

他說，菲律賓需要的是螺旋槳驅動的飛行器，例如攻擊直升機和小型飛機，用以對付菲共游擊隊、阿布沙伊夫等叛亂組織及恐怖分子。

杜特蒂再次細數美國在殖民時期對菲律賓的戰爭暴行，以及在其他地區參與的戰爭，重申他永遠都不會踏足美國。（編輯：陳惠珍）1070824

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