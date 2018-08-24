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娛樂

男星談婚姻平權連署　疑問需不需要異性戀幫忙

記者吳雨婕／台北報導2018/08/24 17:51
▲HUSH與方序中一起舉辦「夢遊」展覽。（圖／相知音樂提供 , 2018.08.24）
▲HUSH與方序中一起舉辦「夢遊」展覽。（圖／相知音樂提供 , 2018.08.24）

HUSH曾幫天后張惠妹、孫燕姿、劉若英、A-Lin、徐佳瑩等人打造膾炙人口歌曲，暌違3年終於再次推出新專輯《換句話說》，發片前夕，他於今（24）日在台北搶先舉辦迷幻展覽，讓大家一起窺見HUSH的內心世界。

HUSH笑說這次發片，有點重新暖身的感覺，「很久沒有表演了，而且上一張專輯發完後，就去演了舞台劇，還幫舞台劇寫歌，沒有真正的做本業，自己的東西都沒有好好組織，現在則是用完整的經歷focus在專輯上。」這次的展覽取名「夢遊」，被問到是不是有夢遊經驗，HUSH表示雖然沒有夢遊過，但是會說夢話，他提到很小的時候，跟姊姊在奶奶房間，姊姊在看電視，而他在後面睡覺，醒來的時候姊姊才跟他說：「你在說夢話，你知道嗎？你說：『以後叫我笛子吧！』」此話一出，立即引起現場笑聲。


▲HUSH小時候沒有夢遊過，但卻講過夢話，（圖／相知音樂提供 , 2018.08.24）

HUSH先前曾經公開是同性戀，而近來恰巧正在進行婚姻平權公投連署，對於此事，他表示這幾天看到許多名人在社群媒體公開支持婚姻平權，他很感謝，但同時也感到矛盾，「這樣的議題到底需不需要異性戀幫忙？」他以自身舉例，「以我來說，我是個出櫃同志，又是個公眾人物，碰到這種議題，我不知道要拿哪個角度跟什麼樣的群眾對話，這事情我很困擾。」HUSH也坦白的說，看到小S、張惠妹、蔡依林的支持，能感深切的感受到他們是真的有同理心，有被理解的感覺。


▲HUSH大方談近來婚姻平權連署一事。（圖／相知音樂提供 , 2018.08.24）

關鍵字hush張惠妹徐佳瑩a-lin孫燕姿劉若英
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