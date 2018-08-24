男星談婚姻平權連署　疑問需不需要異性戀幫忙

HUSH曾幫天后張惠妹、孫燕姿、劉若英、A-Lin、徐佳瑩等人打造膾炙人口歌曲，暌違3年終於再次推出新專輯《換句話說》，發片前夕，他於今（24）日在台北搶先舉辦迷幻展覽，讓大家一起窺見HUSH的內心世界。

HUSH笑說這次發片，有點重新暖身的感覺，「很久沒有表演了，而且上一張專輯發完後，就去演了舞台劇，還幫舞台劇寫歌，沒有真正的做本業，自己的東西都沒有好好組織，現在則是用完整的經歷focus在專輯上。」這次的展覽取名「夢遊」，被問到是不是有夢遊經驗，HUSH表示雖然沒有夢遊過，但是會說夢話，他提到很小的時候，跟姊姊在奶奶房間，姊姊在看電視，而他在後面睡覺，醒來的時候姊姊才跟他說：「你在說夢話，你知道嗎？你說：『以後叫我笛子吧！』」此話一出，立即引起現場笑聲。