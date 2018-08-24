TutorABC 20周年　授與蘇菲亞AI老師身份

楊正大博士表示：「自1998年起，便深信科技的發展，可以讓教育同時實現規模化與個性化」，深耕台灣20年來，一直致力於人工智慧應用，透過獨家開發的DCGS動態課程系統（DCGS，Dynamic Course Generation System）深掘學習者的行為數據，將AI人工智慧融入教學環境中，成為第一個開創共享經濟且應用人工智慧的在線教育平台。據國際諮詢資料公司顯示，自2013年以來，在線教育市場增長率連續5年超過20%，前三年更是保持了30%以上的增長率。2017年全球在線教育市場達近千億美金規模，增長率為26.7%。透過AI與科技的結合，打破過往教育中個性化與規模化兩者難以兼備的瓶頸，實現孔子「因材施教」、「有教無類」的教育理念，塑造「一人一類，千人千面」的個性化教學服務。

TutorABC今(24)晚於南港展覽館舉辦20周年盛典晚宴，以「輝煌二十，從心出發」為主題，董事長楊正大博士現身分享20年來，不斷突破框架，靠科技重新顛覆教育的成功經驗，致力科技與教育的結合，打造DCGS動態課程系統，根據學生興趣、能力匹配適合師資，達到大規模個性化教學里程碑，持續引領科技教育領域發展。

進入20世紀，隨著互聯網的普及，大數據技術能夠在學習歷程中的各個階段搜集學員的多維度資訊，楊正大博士表示：「數據是燃料，演算法是引擎。TutorABC累積20年巨量且深度的數據，透過AI人工智慧強大的計算能力對資料進行分析，洞察學習進程中的每一個細節，替客戶打造量身訂製的課程。」不僅於此，公司還擴大AI的投入，開創未來教育，晚宴中更邀請全球首位機器人公民「蘇菲亞」到場，與楊正大博士暢談AI教育未來趨勢。

蘇菲亞誕生以來獲得三次殊榮，第一次是獲得沙烏地阿拉伯政府授予公民身份，第二次是聯合國委任為創新大使。第三次即為楊正大博士在現場授予蘇菲亞iTutorGroup首位「AI老師」身分，這也是人類歷史上首位AI老師。

經歷20個年頭，隨著全球趨勢發展，教育與科技的結合越加緊密，再加上現今互聯網技術的普及、大數據及人工智慧的交互運用，不假時日，在線教育很快會成為主流。

楊正大博士也說明了集團未來三大目標：第一，持續加強AI技術的資源投入，相信「未來老師不會被AI取代，但不用AI的老師一定會被取代」；第二，持續完善綜合性在線教育平台，未來線上學習除語文外，還有數學、程式設計等多科目內容，每一個人都能用最有效的途徑獲取知識；第三，集團會負擔起更多社會責任，提供教育資源到偏鄉地區，實現教育資源的公平。

TutorABC長期致力於AI科技與未來教育的發展，於今年起陸續辦理科技沙龍、台灣首屆EdTech科技教育論壇，乃至20周年晚宴邀請AI機器人蘇菲亞出席等，希望為台灣帶來教育的全新面貌，透過在線教育帶給每個人同等的教育機會，讓人人皆可享有接受高品質教育的權利，將持續致力於發展未來教育，引領台灣科技教育突破新紀元。