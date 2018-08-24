NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命今夏玩樂趣健康醫藥
即時跑馬燈千萬債務爆衝突　男子遭近距離爆頭為選票拉攏柯粉　他諷林昶佐莊孝維遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
生活

TutorABC 20周年　授與蘇菲亞AI老師身份

生活中心／綜合報導2018/08/24 20:00
▲TutorABC董事長楊正大博士出席20周年晚宴，展望未來，致力打造學習新革命。（圖／資料照片）
▲TutorABC董事長楊正大博士出席20周年晚宴，展望未來，致力打造學習新革命。（圖／資料照片）

TutorABC今(24)晚於南港展覽館舉辦20周年盛典晚宴，以「輝煌二十，從心出發」為主題，董事長楊正大博士現身分享20年來，不斷突破框架，靠科技重新顛覆教育的成功經驗，致力科技與教育的結合，打造DCGS動態課程系統，根據學生興趣、能力匹配適合師資，達到大規模個性化教學里程碑，持續引領科技教育領域發展。

楊正大博士表示：「自1998年起，便深信科技的發展，可以讓教育同時實現規模化與個性化」，深耕台灣20年來，一直致力於人工智慧應用，透過獨家開發的DCGS動態課程系統（DCGS，Dynamic Course Generation System）深掘學習者的行為數據，將AI人工智慧融入教學環境中，成為第一個開創共享經濟且應用人工智慧的在線教育平台。據國際諮詢資料公司顯示，自2013年以來，在線教育市場增長率連續5年超過20%，前三年更是保持了30%以上的增長率。2017年全球在線教育市場達近千億美金規模，增長率為26.7%。透過AI與科技的結合，打破過往教育中個性化與規模化兩者難以兼備的瓶頸，實現孔子「因材施教」、「有教無類」的教育理念，塑造「一人一類，千人千面」的個性化教學服務。

進入20世紀，隨著互聯網的普及，大數據技術能夠在學習歷程中的各個階段搜集學員的多維度資訊，楊正大博士表示：「數據是燃料，演算法是引擎。TutorABC累積20年巨量且深度的數據，透過AI人工智慧強大的計算能力對資料進行分析，洞察學習進程中的每一個細節，替客戶打造量身訂製的課程。」不僅於此，公司還擴大AI的投入，開創未來教育，晚宴中更邀請全球首位機器人公民「蘇菲亞」到場，與楊正大博士暢談AI教育未來趨勢。

蘇菲亞誕生以來獲得三次殊榮，第一次是獲得沙烏地阿拉伯政府授予公民身份，第二次是聯合國委任為創新大使。第三次即為楊正大博士在現場授予蘇菲亞iTutorGroup首位「AI老師」身分，這也是人類歷史上首位AI老師。

經歷20個年頭，隨著全球趨勢發展，教育與科技的結合越加緊密，再加上現今互聯網技術的普及、大數據及人工智慧的交互運用，不假時日，在線教育很快會成為主流。

楊正大博士也說明了集團未來三大目標：第一，持續加強AI技術的資源投入，相信「未來老師不會被AI取代，但不用AI的老師一定會被取代」；第二，持續完善綜合性在線教育平台，未來線上學習除語文外，還有數學、程式設計等多科目內容，每一個人都能用最有效的途徑獲取知識；第三，集團會負擔起更多社會責任，提供教育資源到偏鄉地區，實現教育資源的公平。

TutorABC長期致力於AI科技與未來教育的發展，於今年起陸續辦理科技沙龍、台灣首屆EdTech科技教育論壇，乃至20周年晚宴邀請AI機器人蘇菲亞出席等，希望為台灣帶來教育的全新面貌，透過在線教育帶給每個人同等的教育機會，讓人人皆可享有接受高品質教育的權利，將持續致力於發展未來教育，引領台灣科技教育突破新紀元。

關鍵字tutorabcai人工智慧教育平台因材施教有教無類dcgs動態課程系統
嘉縣、高市部分地區25日停班課OPPO R17系列　展現黑科技

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan