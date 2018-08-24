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政治

台南治水破功？賴清德要批評者來當上帝

記者林仕祥／台北報導2018/08/24 16:05
▲行政院長賴清德24日表示，治水有沒有成效，當地居民最清楚，強調治水非常辛苦，不要因為輕率的一句話，否定過程中大家的總總努力。（資料圖／林仕祥攝）
▲行政院長賴清德24日表示，治水有沒有成效，當地居民最清楚，強調治水非常辛苦，不要因為輕率的一句話，否定過程中大家的總總努力。（資料圖／林仕祥攝）

受熱帶性低氣壓影響，南台灣豪雨成災，行政院長賴清德遭批台南治水破功，對此，賴清德今（24）日強調，治水有沒有成效，當地居民最清楚；他要批評他的人當上帝，「選擇這些雨下在哪裡「他有把握不會淹水」？他説，治水非常辛苦，不要因為輕率的一句話，否定過程中大家的總努力。

賴清德表示，這次的雨勢不論下在哪個城市都會淹水，不僅僅是台南，高雄、雲林、嘉義都一樣，每個縣市的治水工程都非常辛苦，不是只有縣市長的努力，還包括中央的協助、從事水利建設的人員都非常辛苦，希望不要否定所有人員的辛勞，特別是人家在淹水時，沒有同理心的作一些不必要的批評，這個是不應該的。

賴清德指出，這次熱帶性低壓雨勢強大，24小時的雨量，在高雄市、嘉義縣都超過600毫米，在台南市、屏東縣、雲林縣也有將近600毫米，甚至嘉義市和澎湖縣也有400毫米，都超過當地水利工程的防災標準，因此傳出多起災情。如果用24小時的雨量來比較，許多縣市的雨量都比西日本7月水患來得嚴重。

賴清德強調，行政院第一時間便和各地方政府保持聯繫，隨時掌握災情，並指示各部會全力投入救災工作，國防部第四、第五作戰區，共3萬7千名國軍弟兄待命投入救災；經濟部的台灣電力公司以及自來水公司，也全力搶救電力跟自來水供應，希望盡速恢復民眾正常生活。

賴清德說，他從明天開始將到災情比較嚴重的縣市，包括雲林、嘉義、台南跟高雄，去進一步了解各地目前遭遇的困難，希望能夠用行政院和各部會的力量，協助各地方的救災工作，並為接下來的水利設施做進一步的規劃，提供南台灣更安全的水利、水災的保護。
 

關鍵字賴清德台南上帝治水熱帶性低氣壓豪雨
賴揆讚台強韌抗災力　她批只噴口水治水破功？賴揆：這雨下在哪不會淹

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