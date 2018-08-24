台南治水破功？賴清德要批評者來當上帝

受熱帶性低氣壓影響，南台灣豪雨成災，行政院長賴清德遭批台南治水破功，對此，賴清德今（24）日強調，治水有沒有成效，當地居民最清楚；他要批評他的人當上帝，「選擇這些雨下在哪裡「他有把握不會淹水」？他説，治水非常辛苦，不要因為輕率的一句話，否定過程中大家的總努力。

賴清德表示，這次的雨勢不論下在哪個城市都會淹水，不僅僅是台南，高雄、雲林、嘉義都一樣，每個縣市的治水工程都非常辛苦，不是只有縣市長的努力，還包括中央的協助、從事水利建設的人員都非常辛苦，希望不要否定所有人員的辛勞，特別是人家在淹水時，沒有同理心的作一些不必要的批評，這個是不應該的。