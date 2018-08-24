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中央社

積水一人高 岡山橡皮艇送餐盒救急

中央社2018/08/24 15:51
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福、王淑芬高雄24日電）高雄市岡山區潭底里崑山西巷及潭底路一帶積水嚴重，約300戶進水無法外排居民被困，對外交通中斷，區公所今天以橡皮艇載運900多個便當發放，解決居民吃的問題。

近中午，潭底里崑山東巷34號前有數名區公所人員聚集清點餐盒，將餐盒置於橡皮艇上，由多名壯漢沿著積水水路推送，沿路分送給積水受困的家戶午餐。

住在崑山東巷34號的住戶蔡志成告訴中央社記者，雨勢又急又大，已經8年沒淹的東巷也淹水50公分，他質疑市府治水失能。不過，陳姓鄰居說，昨天到清晨的雨勢實在太大了。

崑山西巷一帶約有300戶民宅進水，室內積水及胸，巷道內水深一人高，民眾只能往高樓層避難。警消和區公所用橡皮艇來回多趟發送餐盒，只是部分民眾避居2樓，要下樓取餐還要折騰一些時間。

除了潭底里積水不退，嘉興里位在嘉興橋一帶，長約一公里的嘉興路，因為五甲尾大排滿溢，抽水站抽水失能，道路也積水及腰，民眾蔡美琴涉水外出購物，她說，平常騎車3分鐘的路程，今天涉水走了20分鐘。

市府水利局總工程司梁錦淵表示，市府興建五甲尾抽水站是要截流洪水，但是「0823豪雨」又急又大，土庫排水滿溢，五甲尾抽水站無法發揮既有的功能將排水抽往土庫排放。市府已計畫在五甲尾闢一處滯洪池，目前規劃中，預計明年可以動工。

「0823豪雨」造成岡山五甲尾及潭底里一帶積水嚴重，多處路段交通封閉，民眾要往田寮、阿蓮的交通受阻，必須繞道而行。

田寮區也積水嚴重，高雄市消防局獲報有高齡民眾受困，趕緊出動救援人員，到場發現有受困者8人，其中一對夫婦年約80歲，都受困在二樓，警消先將4人救出送至親友家安置，另2人與這對行動不便夫婦經評估決定暫留原地。（編輯:吳佳穎/孫承武）1070824

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