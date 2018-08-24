《延禧》海報主角眼球藏玄機　景象逼哭粉絲

《延禧》官方微博貼出4張主角的半臉海報，並寫下：「飽經世變後，她們眼裡看的是什麼？心裡裝的又是什麼？」隨後製片人于正也解釋：「眼裡的人，都是求而不得的人。」這4人眼中各自反射著不同的人，富察皇后的海報中，她神色婉約透著寂寥，懷念過去不受拘束的自己，眼裡正是未出嫁的自己「富察容音」；魏瓔珞神情淡然，眼裡並非相愛卻無法相守的傅恆，而是影響她一生的富察皇后，皇后過世後魏瓔珞一生仍惦記著她。



▲富察皇后眼裡是富察容音。（圖／翻攝于正微博, 2018.08.24）

而嫻妃與高貴妃眼中都是乾隆皇帝，高貴妃在海報中並非平常的妃嬪打扮，而是唱戲的戲服，當時她只是寧馨兒，她眷戀的是乾隆看她唱戲時那溫柔的眼神，那是最快樂的時候。嫻妃面帶微笑，微微揚起嘴角，見到皇上她才能卸下武裝，只可惜後期漸漸失寵，令人不勝唏噓。



▲高貴妃眼中是乾隆皇帝。（圖／翻攝于正微博, 2018.08.24）



▲嫻妃眼中是乾隆皇帝。（圖／翻攝于正微博, 2018.08.24）