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中央社

少量飲酒仍有害健康 研究：喝多少都增加風險

中央社2018/08/24 15:54
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社巴黎24日綜合外電報導）一項橫跨全球195個國家的大型研究指出，即使民眾偶爾小酌一杯紅酒或啤酒，還是會增加健康問題和死亡的風險。研究還將全球每年280萬人早死歸咎於過量飲酒。

美國華盛頓大學健康計量評估研究中心（IHME）研究員葛里斯沃德（Max Griswold）表示：「安全的酒精含量範圍並不存在。」

儘管最近有研究顯示，輕度到中度飲酒可減少心臟疾病，但新研究發現，攝入酒精更有可能傷害健康。

這項研究今天發表在醫學期刊「刺胳針」（TheLancet），葛里斯沃德向媒體概述研究結果：「酒精的保護作用被風險抵銷。」

研究人員指出，和不喝酒的人相比，每天喝下「標準飲酒單位」10公克酒精的民眾，在20多種健康問題中，至少發生一種問題的可能性將提升大約0.5%。10公克酒精相當於一小杯啤酒、一杯紅酒或少量烈酒。

單方面來看，數字看似微幅增長，10萬名滴酒不沾的民眾，會有914人出現這些健康問題，相較之下，一週飲酒7次的人們，則有918人出現健康問題

華盛頓大學教授兼IHME主任加基多（EmmanuelaGakidou）指出，「但就全球範圍來看，（每天一次）飲酒者增加的0.5%風險，相當於每年額外增加近10萬人死亡。」

研究還顯示，跟沒有飲酒的人相比，每天平均喝2杯酒，疾病和受傷的風險增加7%，若每天攝入5個標準飲酒單位，健康嚴重損害的可能性則飆升37%。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳昱婷）1070824

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