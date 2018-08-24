少量飲酒仍有害健康 研究：喝多少都增加風險

（中央社巴黎24日綜合外電報導）一項橫跨全球195個國家的大型研究指出，即使民眾偶爾小酌一杯紅酒或啤酒，還是會增加健康問題和死亡的風險。研究還將全球每年280萬人早死歸咎於過量飲酒。

美國華盛頓大學健康計量評估研究中心（IHME）研究員葛里斯沃德（Max Griswold）表示：「安全的酒精含量範圍並不存在。」

儘管最近有研究顯示，輕度到中度飲酒可減少心臟疾病，但新研究發現，攝入酒精更有可能傷害健康。

這項研究今天發表在醫學期刊「刺胳針」（TheLancet），葛里斯沃德向媒體概述研究結果：「酒精的保護作用被風險抵銷。」