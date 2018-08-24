挨轟治水破功！賴揆反駁：如此大雨下在哪個城市不會淹？

熱帶低壓壟罩南台灣，造成南部地區暴雨狂瀉、多處淹水成災，民眾憤而將矛頭指向行政院長賴清德，質疑賴揆任職台南市長時，曾積極推動治水政策，花費數十億元興建分洪道、抽水站與堤防等，但近日台南卻豪雨成災、嚴重淹水，不禁讓人質疑賴揆治水「破功」。對此，賴清德反駁「這大雨下在台灣哪個城市不會淹水？」

賴清德表示，治水有無成效，住在台南、雲林、嘉義與高雄地區的民眾最清楚，他們自身感受最為明顯，他更拿 8 年前的數據與如今現況做比較，反問大家「像這麼大的雨勢， 24 小時雨量超過 600 毫米，大家可以想像一下，下在台灣哪個城市不會淹水？」