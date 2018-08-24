挨轟治水破功！賴揆反駁：如此大雨下在哪個城市不會淹？

熱帶低壓壟罩南台灣，造成南部地區暴雨狂瀉、多處淹水成災，民眾憤而將矛頭指向行政院長賴清德，質疑賴揆任職台南市長時，曾積極推動治水政策，花費數十億元興建分洪道、抽水站與堤防等，但近日台南卻豪雨成災、嚴重淹水，不禁讓人質疑賴揆治水「破功」。對此，賴清德反駁「這大雨下在台灣哪個城市不會淹水？」
賴清德表示，治水有無成效，住在台南、雲林、嘉義與高雄地區的民眾最清楚，他們自身感受最為明顯，他更拿 8 年前的數據與如今現況做比較，反問大家「像這麼大的雨勢， 24 小時雨量超過 600 毫米，大家可以想像一下，下在台灣哪個城市不會淹水？」
接著他便激動直說，「看哪個批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇讓雨量下在哪個地方，他有把握不會淹水。」此外，他也坦言，治水工作是一項浩大工程，不僅需要縣市長與從事水利建設人員的努力，還需要中央協助，所有人員的辛勞大家有目共睹，隨便一句話便否定大家的努力，特別是人家在淹水時，毫無同理心，做出沒必要的批評。
同時，賴清德指出，行政院第一時間就與地方政府保持聯繫，隨時掌握最新災情，已要求國防部第四、第五作戰區多達 37000 名國軍全力投入救災工作，台電、自來水公司也已開始搶救電力及自來水供應，盼能早日恢復民眾正常生活，並承諾會進一步了解各地災況，希望用行政院與各部會的力量，協助各地救災工作。