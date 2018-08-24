NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈戴資穎女單出擊　迎戰香港張雁宜外長：不擔心台灣成中美貿易戰籌碼遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

挨轟治水破功！賴揆反駁：如此大雨下在哪個城市不會淹？

編輯中心／台北報導2018/08/24 16:14
▲熱帶低壓壟罩南台灣，造成南部地區暴雨狂瀉、多處淹水成災，民眾因此質疑曾任台南市長的行政院長賴清德任內「治水工程破功」。賴揆則反駁「這大雨下在台灣哪個城市不會淹？」（資料圖／NOWnews）
▲熱帶低壓壟罩南台灣，造成南部地區暴雨狂瀉、多處淹水成災，民眾因此質疑曾任台南市長的行政院長賴清德任內「治水工程破功」。賴揆則反駁「這大雨下在台灣哪個城市不會淹？」（資料圖／NOWnews）

熱帶低壓壟罩南台灣，造成南部地區暴雨狂瀉、多處淹水成災，民眾憤而將矛頭指向行政院長賴清德，質疑賴揆任職台南市長時，曾積極推動治水政策，花費數十億元興建分洪道、抽水站與堤防等，但近日台南卻豪雨成災、嚴重淹水，不禁讓人質疑賴揆治水「破功」。對此，賴清德反駁「這大雨下在台灣哪個城市不會淹水？」

賴清德表示，治水有無成效，住在台南、雲林、嘉義與高雄地區的民眾最清楚，他們自身感受最為明顯，他更拿 8 年前的數據與如今現況做比較，反問大家「像這麼大的雨勢， 24 小時雨量超過 600 毫米，大家可以想像一下，下在台灣哪個城市不會淹水？」

接著他便激動直說，「看哪個批評的人可以講出來，讓他當上帝，選擇讓雨量下在哪個地方，他有把握不會淹水。」此外，他也坦言，治水工作是一項浩大工程，不僅需要縣市長與從事水利建設人員的努力，還需要中央協助，所有人員的辛勞大家有目共睹，隨便一句話便否定大家的努力，特別是人家在淹水時，毫無同理心，做出沒必要的批評。

同時，賴清德指出，行政院第一時間就與地方政府保持聯繫，隨時掌握最新災情，已要求國防部第四、第五作戰區多達 37000 名國軍全力投入救災工作，台電、自來水公司也已開始搶救電力及自來水供應，盼能早日恢復民眾正常生活，並承諾會進一步了解各地災況，希望用行政院與各部會的力量，協助各地救災工作。

關鍵字豪雨台南淹水賴清德治水熱帶低壓
台南治水破功？賴揆要批評者當上帝台薩斷交白宮挺我　府謝美仗義直言

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan