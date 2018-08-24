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中央社

吳釗燮：台灣不會成為美中貿易戰談判籌碼

中央社2018/08/24 15:53
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社台北24日綜合外電報導）對於外界憂心美國總統川普可能以美台關係為美中貿易戰的籌碼，外交部長吳釗燮今天接受彭博電視訪問時駁斥這項說法，並說美方對台灣的支持比以往更堅實。

吳釗燮今天告訴彭博電視（Bloomberg Television），他相信美中關係的起伏，不會影響美國對台灣的支持。

川普近幾個月來批准了數項措施，藉以提升美台外交及軍事關係。

吳釗燮從台灣表示：「我們了解華府對台灣的支持始終非常堅定。台灣是美國經濟的正面因素，我毫不擔心台灣會成為美國的談判籌碼。」

中美洲國家薩爾瓦多21日與台灣斷交，轉而承認北京，台灣邦交國只剩17個。

白宮發言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）透過聲明表示，薩爾瓦多決定與台灣斷交，將促使美國重新評估與薩國的關係。

吳釗燮表示，他擔心中國在中美洲的影響力將持續擴大。中美洲是支持台灣的重要堡壘。

吳釗燮說：「中國持續擴大在世界各地的影響力。中美洲是美國後院。若無任何阻止力量，我認為中國的影響力將繼續擴大。」

川普政府和國會今年通過批准拓展與台灣關係的措施，包括允許美國高層外交官員訪台的「台灣旅行法」。

吳釗燮說：「美國對我們的支持比以往更堅實，日本和其他志同道合國家對台的支持力道，也比過去強。」

吳釗燮說，政府正在密切關注中國強化與梵蒂岡關係的作為。梵蒂岡是台灣的邦交國。

吳釗燮表示支持改善中國天主教徒的生活，但他指出，台灣擔心「中國宗教自由的狀況不斷惡化」。

他說：「中國有越來越多的天主教徒受到迫害。」（譯者：鍾佑貞/核稿：徐崇哲）1070824

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