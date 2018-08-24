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亞運／男單周天成、王子維攜手晉16　混雙惜敗世界第一

記者鍾東穎／綜合報導2018/08/24 16:17
▲周天成。（圖／中華奧會提供）
▲周天成。（圖／中華奧會提供）

2018雅加達亞運，我國羽球男團摘銅後，今(24)日男單32強我國一哥周天成、二哥王子維同時出戰越南對手，先後皆以直落二攜手晉級16強。混雙李洋／許雅晴不敵世界第一的中國組合鄭思維／黃雅瓊，止步16強。

世界第6、大會第4種子周天成今日面對世界第81的越南范高強，首局以21:16拿下，次局開局一度2:4落後，隨即反超最終以21:12獲勝，整場花費34分鐘。下戰還不會對上種子選手，預估8強對香港一哥伍家朗。


▲王子維（圖／中華奧會提供）

世界第18王子維交手世界第52阮進明，首局王子維一度取得17:12領先，但阮進明頑強抵抗，兩人從19:19平手一路激戰到23:22，最後王子維殺球以24:22拿下。

次局，王子維同樣先取得領先來到11:7，不過此時卻遭遇亂流，阮進明追平16:16，所幸王子維及時回魂，連拿4分來到20:16第一個賽末點，阮進明救回一個，王子維把握機會，對角殺球，21:17直落二獲勝。

混雙部分，李洋／許雅晴籤運較差，第二輪就碰上世界第一的中國組合，中國搭檔生涯戰績為驚人的43勝4負，不過首局李洋／許雅晴一度把比賽逼成19:19平手，可惜之後連失2分丟掉首局，次局也無緣逆轉，最終19:21、16:21落敗。

關鍵字亞運羽球中華隊周天成王子維許雅晴李洋
反曲弓混雙不敵北韓 中華8強惜敗台灣殺手上野出馬　中華女壘惜銀

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