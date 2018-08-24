亞運／男單周天成、王子維攜手晉16　混雙惜敗世界第一

2018雅加達亞運，我國羽球男團摘銅後，今(24)日男單32強我國一哥周天成、二哥王子維同時出戰越南對手，先後皆以直落二攜手晉級16強。混雙李洋／許雅晴不敵世界第一的中國組合鄭思維／黃雅瓊，止步16強。

世界第6、大會第4種子周天成今日面對世界第81的越南范高強，首局以21:16拿下，次局開局一度2:4落後，隨即反超最終以21:12獲勝，整場花費34分鐘。下戰還不會對上種子選手，預估8強對香港一哥伍家朗。