中美何時再談？陸官員暗示美期中選前不再談

（中央社台北24日電）中美第4輪貿易談判如外界預期無功而返，陸媒指談判應該還會繼續，彭博則引述消息人士說，中方官員提出在11月美國期中選舉前不再進行談判的可能。
在停頓兩個多月後，中美第4輪貿易談判22至23日在美國華府舉行。外界對這場今年以來代表官員層級最低的磋商雖不抱太大希望，但據指雙方盼藉此促成美國總統川普和中國國家主席習近平11月的再度會面，以免貿易戰一路走向兩敗俱傷局面。
彭博（Bloomberg）今天在報導中引述了解談判內情的消息人士說，中美雙方這次並未對下一次談判做出安排，中方官員並提出在11月美國期中選舉前不再進行談判的可能性。美國期中選舉將於11月6日投票。
美國期中選舉後，亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於11月18日在巴布亞紐幾內亞登場，隨後20國集團（G20）峰會將於11月30日在阿根廷舉行，外界視這兩場活動為川普和習近平會面的絕佳時機。
對於這次在華府的第4輪磋商，陸媒澎湃新聞今天引述分析說，從雙方會後的公開說法來看，這次談判可能不輕鬆，但應該沒有破裂，談判應該還會繼續。
中國商務部今天在官網表示，這次磋商「就雙方關注的經貿問題進行了建設性、坦誠的交流」。雙方將就下一步安排保持接觸。
美方的聲明則說，美方代表團將就磋商內容向主管官員匯報。（編輯：周慧盈/張淑伶）1070824