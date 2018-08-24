中美何時再談？陸官員暗示美期中選前不再談

（中央社台北24日電）中美第4輪貿易談判如外界預期無功而返，陸媒指談判應該還會繼續，彭博則引述消息人士說，中方官員提出在11月美國期中選舉前不再進行談判的可能。

在停頓兩個多月後，中美第4輪貿易談判22至23日在美國華府舉行。外界對這場今年以來代表官員層級最低的磋商雖不抱太大希望，但據指雙方盼藉此促成美國總統川普和中國國家主席習近平11月的再度會面，以免貿易戰一路走向兩敗俱傷局面。

彭博（Bloomberg）今天在報導中引述了解談判內情的消息人士說，中美雙方這次並未對下一次談判做出安排，中方官員並提出在11月美國期中選舉前不再進行談判的可能性。美國期中選舉將於11月6日投票。