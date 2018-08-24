豪雨淹死一群猪　張花冠乘雲豹甲車勘災

熱帶性低氣壓挾帶驚人雨量，絲毫沒有減弱的跡象，嘉義縣半數以上的鄉鎮到處都是汪洋一片，張花冠縣長今(24)日近午時分，在吳芳銘副縣長等人的陪同下，乘坐國軍的雲豹甲車勘察到東石、布袋等地去勘察各地災情。

張花冠表示，熱帶低氣壓風強雨大，雨勢一波接著一波，又逢農曆大滿潮，讓原本地勢較為低漥的布袋、東石一帶雪上加霜，海面水位上漲，高過村內道路，導致村落內的積水無法順利排出，才會造成這麼嚴重的災情。