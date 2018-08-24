豪雨淹死一群猪　張花冠乘雲豹甲車勘災

熱帶性低氣壓挾帶驚人雨量，絲毫沒有減弱的跡象，嘉義縣半數以上的鄉鎮到處都是汪洋一片，張花冠縣長今(24)日近午時分，在吳芳銘副縣長等人的陪同下，乘坐國軍的雲豹甲車勘察到東石、布袋等地去勘察各地災情。
張花冠表示，熱帶低氣壓風強雨大，雨勢一波接著一波，又逢農曆大滿潮，讓原本地勢較為低漥的布袋、東石一帶雪上加霜，海面水位上漲，高過村內道路，導致村落內的積水無法順利排出，才會造成這麼嚴重的災情。
豪大雨也讓養殖戶損失不貲，張花冠下午探視民雄鄉菁埔村一處養豬場，受雨影響400隻豬不幸全溺斃，張花冠立即指示農業處做好因應措施，確實掌握農、漁、牧災況，以免災情擴大。
縣府指出，連續2天的強降雨，已經造成各主要排水系統和幹道水滿為患，雨水宣洩不及，侵襲民宅和農田，養殖場也難逃劫數，至少有20場畜牧場淹水，導致飼養的豬和雞隻溺斃。
經農業處初步統計，初步調查豬隻死亡4000隻，雞隻20萬隻，因雨勢還在持續，預估受災數字還會再增加，農、漁、牧正確災損數字，須等天氣穩定後才能確定。
▲嘉義縣長張花冠坐雲豹甲車勘災。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.08.24）
▲熱帶性低氣壓造成嘉義縣過半鄉鎮市汪洋一片。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.08.24）