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白宮關切台薩斷交 北京：停止霸權主義

中央社2018/08/24 16:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰北京24日電）對於美國白宮罕見發表聲明關切台薩斷交，中國外交部發言人陸慷今天表示，中薩建交「天經地義、光明正大」，奉勸某些人應尊重別國自主決定內外事務的權利，停止霸權主義行徑。

白宮美東時間23日晚間發出聲明表示，薩爾瓦多執政黨卸任前做出不透明決定，與台北中斷外交關係，將影響整個美洲區域的經濟健康與安全，對此美國嚴重關切，也呼籲各國要警惕中國的經濟宰制。

對於相關提問，陸慷24日下午在中國外交部例行記者會表示，薩爾瓦多在「一個中國」原則基礎上與中國建交，「天經地義、光明正大」，中國敦促美方正確看待中薩建交。

他表示，對中方而言，拉美和加勒比地區是世界多極化和經濟全球化中獨立自主、日益發展的重要力量，「我們奉勸某些人應當尊重別國自主決定內外事務的權利，停止自己的霸權主義行徑。」

陸慷說，在8月21日之前，中國在美洲擁有25個建交國，其中包括美國，這沒有影響，而是積極促進地區發展與安全。21日之後，中國在美洲有了第26個建交國，「我們就搞不懂了，為什麼這就會影響地區安全和發展。」

他宣稱，薩爾瓦多與聯合國以及其他177個國家站在一起，承認「一個中國」原則，與中國建立起正常外交關係，是「順應歷史潮流與大勢，符合國際法、國際關係基本準則，以及中薩兩國人民根本利益」。

陸慷並質疑，「某些國家對此說三道四，是否在干涉薩爾瓦多內政，到底是誰在對地區進行政治干預，不言而喻。」（編輯：張淑伶）1070824

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