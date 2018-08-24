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豪雨轟炸台灣　林佳龍：不跟大自然對賭

記者柳榮俊／台中報導2018/08/24 16:42
▲台中市政府今召開災變中心第二次工作會報（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.24)
▲台中市政府今召開災變中心第二次工作會報（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.24)

熱帶性低氣壓夾帶豐沛雨量來襲，預估今（24）日下午至晚間台中風雨將逐漸加強，台中市災害應變中心已二級開設因應，市長林佳龍上午9時主持第2次工作會報時強調，面對自然，人不是神，「不跟大自然對賭」市府多方掌握完整資訊，以最謙卑、戒慎恐懼的態度，最壞劇本來想定，做最好的應變。因此昨晚到11時才宣佈今日停班課，希望全力做好萬全應變與決策，保護市民生命財產安全。

台中市政府今日早上9時召開災變中心第二次工作會報，林佳龍感謝市府同仁24小時輪值待命，隨時掌握災情發展，根據最新中央氣象局的資訊，熱帶低氣壓移動較預期緩慢，預計今日下午低壓中心接近，降雨會比較明顯，預計今日深夜到明日清晨，降雨可能更多，各相關局處應注意水情資訊，落實防災因應，掌握災情並進行搶修，盡力減少可能發生的傷亡與損失。

林佳龍指出，「少一件災害，少一個傷亡」昨晚市府宣布停班課，對災防資訊的掌握，用比較謹慎的態度，顧慮到上下班通勤的市民們，市府盡全部可能去努力降低災害風險。由於停班課可能造成部分公司行號或工廠影響，也感謝業主共體時艱，支持政府將防災工作做到最好。

林佳龍也指示，相關工程安全防護須保持高度警戒，針對山區土石流、路況毀損、樹木倒塌等災情需要強加因應。海邊預計今晚10時漲潮時段，也要特別注意海水倒灌，或熱帶低氣壓出海的相互作用，造成豪大雨發生，提醒市民不要進入山區、海邊等危險地區。他也指示，隨著降雨持續，有些道路有坑洞或地下道，在瞬間強降雨，可能發生積水，請公所加強臨時填補坑洞，並隨時注意水位狀況，派員檢視河道與下水道，確實執行清淤工作，因應大雨來襲。

昨(23)晚宣佈停班課的考量，林佳龍說，面對全球極端氣候轉變，此次熱帶低氣壓移動速度又比各氣象單位預期還要緩慢，尤其屬於游擊式的暴雨，可能集中降下大雨的區域難以預知，因此市府防災應變，「不跟大自然對賭」，面對自然，人不是神，市府以最謙卑的態度，盼多保護一位市民，等同於多保護一個家庭，即使決策可能會被批評，我也需承擔起責任，全力做好萬全的應變與決策。

他說，此次決策至昨晚11時對外宣佈，目的是為掌握更多更完整的資訊，由於此重大決定將影響全體市民的作息，因此市府以戒慎恐懼的心態做下決策，同時也不延至今早最後一刻凌晨5時才宣布。

對於是否與各縣市政府經過共同決策，林佳龍表示，台中與中部各縣市有經過充分的資訊溝通，但最終決定必須由各縣市各自發布，最後彰化、南投考量與台中屬於共同生活圈，許多市民跨縣市通勤，因此他們最後也跟近宣佈停班課，感謝大家有一致的行動，保障中部市民的安全。

關鍵字豪雨林佳龍土石流
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