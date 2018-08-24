結合社會資源 志工協助職災家庭免費修繕

（中央社記者余曉涵台北24日電）台南市勞工志願服務協會平時協助台南市政府各項勞工業務，近年來更結合具有水電、木工等專長的勞工志工，結合社會資源，免費協助弱勢職災勞工家庭住家修繕服務。
「全國績優勞工志工選拔及表揚」活動每2年舉辦一次，以感謝與肯定勞工志工對於勞動事務奉獻與付出。勞動部今天舉行例行業務說明，會中勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞說，107年經各地方政府及勞動部所屬機關推薦及評審，共選出89位績優志工、63位資深勞工志工及5個績優勞工志工團隊。
孫碧霞表示，像是獲得今年績優勞工志工團隊的財團法人台南市勞工志願服務協會，平時主要協助台南市政府各項勞工業務，像是勞工服務中心諮詢輪值及職災勞工訪視。
孫碧霞說，勞工志願服務協會近年結合具有水電、木工等專長的勞工志工，協助弱勢職災勞工家庭住家修繕服務，讓許多職災勞工家庭得以安心居住，廣受好評，105到106年共修繕35間房屋，參加服務的勞工志工計1432人次。
另外，孫碧霞指出，榮獲績優勞工志工銅牌獎的張金水及劉如櫻是夫妻檔，張金水原於外商公司服務，退休後偕同太太至勞動部勞工保險局新北辦事處擔任志工，憑藉過去的專業及經驗，服務民眾外也經常提供優化服務流程的建議，讓洽公民眾更覺得友善便民。
根據勞動部統計，目前全台共有88個勞工志工團隊及4887位勞工志工，106年各地勞工志工共計服務396萬人次民眾。
志工平時在各地方政府勞工服務中心值班、接聽電話、勞發署各就業服務中心、勞保局各辦事處等，提供民眾勞動法令諮詢、協助勞資爭議調解案件申請、就業機會與職訓課程查詢、勞保老年、生育給付及失業給付諮詢及申請等。（編輯：李錫璋）1070824