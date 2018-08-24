結合社會資源 志工協助職災家庭免費修繕

（中央社記者余曉涵台北24日電）台南市勞工志願服務協會平時協助台南市政府各項勞工業務，近年來更結合具有水電、木工等專長的勞工志工，結合社會資源，免費協助弱勢職災勞工家庭住家修繕服務。

「全國績優勞工志工選拔及表揚」活動每2年舉辦一次，以感謝與肯定勞工志工對於勞動事務奉獻與付出。勞動部今天舉行例行業務說明，會中勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞說，107年經各地方政府及勞動部所屬機關推薦及評審，共選出89位績優志工、63位資深勞工志工及5個績優勞工志工團隊。

孫碧霞表示，像是獲得今年績優勞工志工團隊的財團法人台南市勞工志願服務協會，平時主要協助台南市政府各項勞工業務，像是勞工服務中心諮詢輪值及職災勞工訪視。