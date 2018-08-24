協助豪雨災民災後重建　高市府將儘速發放救助金

市府表示，只要設籍並實際居住市民，住屋有遭水淹達50公分以上者，依「高雄市災害救助金核發辦法」每戶發給住屋淹水救助1萬5,000元；目前市府將請里幹事全力進行災後查報，區公所並將造冊送社會局匯撥救助金入受災戶指定帳戶；若災民因故無法即時申辦，只要在三個月內檢附相關申請文件向區公所提出亦可申請補助。

昨日豪雨造成高雄市多個行政區域淹水，影響市民生活並有財物損失，為協助災後儘速復原，高雄市政府除動員各相關單位全力投入災後重整協助工作外，並由各公所員工、里幹事等逐戶進行災情查報、受理救助金申請調查工作，以協助災戶儘速家園恢復。此外，市府籲請農民若有災損儘速向當地區公所提出速報；如受災情形符合房屋稅等減免規定者，請於規定期限內儘早申報。

為方便市民清楚申請補助標準、如何申請、及有無資格限制等疑義，市府社會局已將相關核發辦法、申請表及本市災害救助金Q&A等放置社會局網頁， 民眾可自行下載參考。或洽詢各區公所及社會局（07-3368333#2062）。

而受到熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，本市已有強降雨影響導致田間積水，恐導致農業災損，市府農業局提醒農友多加留意應變，與作好田間排水及雨後疫病防治。農業局呼籲若田區已受損，請農友儘速向當地區公所申請農損災害提出速報，若達標準將儘速依農業天然災害救助辦法辦理現勘。

此外，高雄市稅捐稽徵處表示，如市民受災情形符合房屋稅等減免規定者，請於規定期限內就近向該處或分處申報減免房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅。相關資訊可查詢該處網站，或於上班時間內撥打7410141轉202~204洽詢。另有關個人或營業人之財物損毀，涉及所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅等之減免申請，請向所在之國稅局提出申請。

