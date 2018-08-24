台薩斷交白宮挺我　總統府：感謝美方仗義執言

白宮日前罕見以「新聞發言人談薩爾瓦多」為題，針對台灣外交處境發表看法。白宮表示，薩國政府與北京建交，宣布中斷與台北數十年來的外交關係，薩國執政黨領導人，在卸任前幾個月，以不透明方式做出這一決定，不只影響薩爾瓦多，也影響美洲地區的經濟健康與安全。

薩爾瓦多日前與台灣斷交，美國白宮發出聲明表示，美國將持續反對中國造成兩岸關係的不穩定，以及對西半球的政治干擾。針對白宮的力挺，總統府今（24）日感謝美方為台仗義執言，強調台灣會持續作為區域的穩定與良善力量，絕不會因為中國的脅迫，而放棄我們對正面良善和民主自由的堅持。

白宮指出，中國明顯干涉西半球國家的內政，美國嚴重關切薩國政府對此的接受程度，這將導致美國重新評估與薩國的關係；部分國家尋求建立或拓展與中關係，吸引投資刺激自己的經濟發展，但長期來看，這些國家可能會失望，世界許多政府正意識到中國經濟利誘的方式，將促成經濟依賴和宰制，而非夥伴關係。美國將持續反對中國造成兩岸關係的不穩定，以及對西半球的政治干擾。

總統府發言人黃重諺表示，對於包括白宮在內，美國政府以及國會部門接連為台仗義執言，台灣表示感謝。他強調，堅守國家的主權立場與尊嚴，並且強化自我防禦能力、捍衛自由民主的生活方式，是全體台灣人民的底線，也是無可挑戰的普世公理。台灣會持續作為區域的穩定與良善的力量， 絕不會因爲中國的脅迫，而放棄我們對正面良善和民主自由的堅持。

外交部發言人李憲章也對美國的正義聲援表達誠摯謝意，他表示，中國不僅從未停打對台的外交打壓，近月來更變本加厲，打擊力道尤甚以往。作為國際社會負責任的成員，我政府不會與北京進行金錢外交競逐，仍將秉持民主原則，與友邦及理念相近國家持續深化合作關係，全力捍衛國家主權與尊嚴，以及國人的民主人權及國際生存空間。

李憲章呼籲國人，在我外交工作遭受中國一再打壓的情況下，唯有不分彼此，團結一致，才能讓台灣在民主、自由及主權的道路上走得更遠更堅定。

