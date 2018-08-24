身障朋友社區好去處　日照據點照顧多元化

高雄市社會局現有的6處身心障礙日間照顧據點各有特色，分別為規劃生活自理訓練、技藝休閒課程的璞真園、鹽埕身心障礙社區照顧服務中心、旗山日間照顧服務據點、鳳山活力站，及有一大片農場綠地，供身障朋友自力耕作的綠色活力園，另外還有位於偏鄉的六龜日間服務據點。

為讓身心障礙者在社區能獲得妥善照顧，高雄市社會局積極佈建社區式服務，目前已有6處身心障礙日間照顧據點，提供社區式在地化服務，服務15歲以上的身心障礙者，且每一處據點各有特色，從提供生活自理訓練、技藝休閒課程、自力耕作的農地，到結合在地社區日間服務，盼讓身心障礙者能走出家門融入社區、在自己的社區中得以自立生活，減輕家庭照顧壓力。

這些社區式據點有專業的社工及教保人員，提供身心障礙者日間生活照顧、家庭支持服務，並訓練身心障礙者生活自理能力、增進人際關係及社交技巧、結合休閒生活、健康促進及社區適應等服務，提供可近性的在地化社區日間服務。

阿菘在打工返家途中發生車禍，因腦部神經損傷，導致認知功能退化且併發情緒障礙，阿菘的媽媽為了照顧他辭掉工作，多年下來已被經濟及照顧壓力壓得喘不過氣。直到阿菘到六龜日間服務據點接受服務後，多元的活動及規律作息，還有教保老師及生活服務員的陪伴照顧，阿菘漸漸重拾笑容，也學會用適當的方式來表達自己的需求和情緒。回家後，阿菘會開心地向媽媽分享在服務據點和大家的互動及發生的趣事，讓原本照顧壓力沉重的媽媽不用獨自一人面對孩子的問題，減少了母子間衝突的頻率，白天也能去工作了。

高雄市政府社會局長姚雨靜表示，身障朋友因為身體功能的限制或家人的擔憂，多數留在家中，在地社區式服務據點的設置，有專業的照顧人員及多元的課程活動，讓身障朋友步出家門走進社區，於熟悉的環境在地生活、在地照顧，讓家屬安心、放心。

身心障礙社區式日間照顧服務相關資訊可上高雄市政府社會局網站或逕洽辦理單位：前鎮區璞真園（電話536-1525）、鳳山活力站（電話796-9049）、鹽埕身心障礙社區照顧服務中心（電話521-0722）、六龜地區身心障礙者日間服務據點（電話689-3002）、鳥松區綠色活力園（北區農場電話841-7033、南區農場電話375-3073）及旗山日間照顧服務據點（電話662-3326）。