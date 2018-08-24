NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈外長：不擔心台灣成中美貿易戰籌碼永和分屍案死者　被毒友懷疑是線人遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

身障朋友社區好去處　日照據點照顧多元化

記者許高祥／高雄報導2018/08/24 17:38
▲日照據點照顧多元化，據點透過音樂來陶冶身障者身心靈。（圖／記者許高祥攝 )
▲日照據點照顧多元化，據點透過音樂來陶冶身障者身心靈。（圖／記者許高祥攝 )

為讓身心障礙者在社區能獲得妥善照顧，高雄市社會局積極佈建社區式服務，目前已有6處身心障礙日間照顧據點，提供社區式在地化服務，服務15歲以上的身心障礙者，且每一處據點各有特色，從提供生活自理訓練、技藝休閒課程、自力耕作的農地，到結合在地社區日間服務，盼讓身心障礙者能走出家門融入社區、在自己的社區中得以自立生活，減輕家庭照顧壓力。

高雄市社會局現有的6處身心障礙日間照顧據點各有特色，分別為規劃生活自理訓練、技藝休閒課程的璞真園、鹽埕身心障礙社區照顧服務中心、旗山日間照顧服務據點、鳳山活力站，及有一大片農場綠地，供身障朋友自力耕作的綠色活力園，另外還有位於偏鄉的六龜日間服務據點。

這些社區式據點有專業的社工及教保人員，提供身心障礙者日間生活照顧、家庭支持服務，並訓練身心障礙者生活自理能力、增進人際關係及社交技巧、結合休閒生活、健康促進及社區適應等服務，提供可近性的在地化社區日間服務。

阿菘在打工返家途中發生車禍，因腦部神經損傷，導致認知功能退化且併發情緒障礙，阿菘的媽媽為了照顧他辭掉工作，多年下來已被經濟及照顧壓力壓得喘不過氣。直到阿菘到六龜日間服務據點接受服務後，多元的活動及規律作息，還有教保老師及生活服務員的陪伴照顧，阿菘漸漸重拾笑容，也學會用適當的方式來表達自己的需求和情緒。回家後，阿菘會開心地向媽媽分享在服務據點和大家的互動及發生的趣事，讓原本照顧壓力沉重的媽媽不用獨自一人面對孩子的問題，減少了母子間衝突的頻率，白天也能去工作了。

高雄市政府社會局長姚雨靜表示，身障朋友因為身體功能的限制或家人的擔憂，多數留在家中，在地社區式服務據點的設置，有專業的照顧人員及多元的課程活動，讓身障朋友步出家門走進社區，於熟悉的環境在地生活、在地照顧，讓家屬安心、放心。

身心障礙社區式日間照顧服務相關資訊可上高雄市政府社會局網站或逕洽辦理單位：前鎮區璞真園（電話536-1525）、鳳山活力站（電話796-9049）、鹽埕身心障礙社區照顧服務中心（電話521-0722）、六龜地區身心障礙者日間服務據點（電話689-3002）、鳥松區綠色活力園（北區農場電話841-7033、南區農場電話375-3073）及旗山日間照顧服務據點（電話662-3326）。

關鍵字身障日照社會局高雄
協助災民重建　高市府將發放救助金國二生失神　原來是罹失神性癲癇

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan