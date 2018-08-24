NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈戴資穎女單出擊　迎戰香港張雁宜外長：不擔心台灣成中美貿易戰籌碼遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

避免無協議脫歐餘震 英國計劃囤積藥物

中央社2018/08/24 16:30
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國政府今天表示，如果無法與歐盟達成英國脫歐（Brexit）協議，英國將準備空運保質期較短的藥品，並儲備額外6週的藥物供應量。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）在一封公開信中表示，英國計劃明年3月底脫離歐盟的那一刻起，確保持續供應藥品。

先前，代表英國醫院和救護車服務的國家醫療保健服務供應商（NHS）20日警告，缺乏應對英國無協議脫歐的應急計劃，將對服務構成風險，並發生藥品和醫療裝置囤積及短缺情形。

漢考克的信中指出，英國衛生系統準備無協議脫歐所需考慮的問題。他說：「我們將確保英國擁有額外6週的藥品量，避免某些歐盟進口通路受到影響。」

英國已儲備了3個月的藥品存量，並單獨安排空運保質期較短的藥物。

信中則表示，醫院、醫生、藥房和病患不需儲備額外的藥物，醫生也不用開更長的處方。並說：「政府制定了確保我們從脫歐的那一刻起，向患者持續供應藥物的計畫。」

英國脫歐大臣拉布（Dominic Raab）表示，英國將採用一系列歐盟規範因應無協議脫歐，並允許從歐盟進口產品，以促使歐盟對英國商品採取同樣措施。

拉布還說，英國將繼續承認批量測試和歐盟藥品認證，以避免藥物中斷。（實習編譯：侯文婷/核稿：陳昱婷）1070824

台南高雄外海擱淺貨輪 海巡...瘋狂亞洲富豪熱映 濱海灣...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan