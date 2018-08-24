避免無協議脫歐餘震 英國計劃囤積藥物

漢考克的信中指出，英國衛生系統準備無協議脫歐所需考慮的問題。他說：「我們將確保英國擁有額外6週的藥品量，避免某些歐盟進口通路受到影響。」

先前，代表英國醫院和救護車服務的國家醫療保健服務供應商（NHS）20日警告，缺乏應對英國無協議脫歐的應急計劃，將對服務構成風險，並發生藥品和醫療裝置囤積及短缺情形。

英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）在一封公開信中表示，英國計劃明年3月底脫離歐盟的那一刻起，確保持續供應藥品。

（中央社倫敦23日綜合外電報導）英國政府今天表示，如果無法與歐盟達成英國脫歐（Brexit）協議，英國將準備空運保質期較短的藥品，並儲備額外6週的藥物供應量。

英國已儲備了3個月的藥品存量，並單獨安排空運保質期較短的藥物。

信中則表示，醫院、醫生、藥房和病患不需儲備額外的藥物，醫生也不用開更長的處方。並說：「政府制定了確保我們從脫歐的那一刻起，向患者持續供應藥物的計畫。」

英國脫歐大臣拉布（Dominic Raab）表示，英國將採用一系列歐盟規範因應無協議脫歐，並允許從歐盟進口產品，以促使歐盟對英國商品採取同樣措施。

拉布還說，英國將繼續承認批量測試和歐盟藥品認證，以避免藥物中斷。（實習編譯：侯文婷/核稿：陳昱婷）1070824