瘋狂亞洲富豪熱映 濱海灣花園現身大銀幕

（中央社記者黃自強新加坡24日專電）電影瘋狂亞洲富豪是25年以來首部由亞裔主演的好萊塢電影，描述新加坡超級富有華人菁英的故事，尤其，片中拍攝魚尾獅、濱海灣花園等景點，讓新加坡影迷超自豪。
瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）21日新加坡首映，連日來成為影迷關注焦點，購票欣賞這部由亞裔主演的好萊塢電影。
旅居新加坡的台灣人對這部電影充滿高度興趣，不約而同討論劇情中呈現的華人文化、家庭傳統和女性角色等議題。
新加坡電影協會副主席李富楠今天向中央社記者表示，這部電影除有很多新加坡演員參與演出外，全世界友人透過電影情節鋪陳，認識新加坡歷史與多元文化。
他指出，電影中不乏出現魚尾獅、濱海灣花園、贊美廣場、金沙酒店等場景，著實讓新加坡影迷感到十分自豪。
李富楠以電影中出現的安祥路場景為例，說明位於牛車水（Chinatown）附近的安祥路，擁有豐富的文化與歷史氣息，更有不少宗親會館，讓新加坡影迷多了一份親切感。
李富楠指出，新加坡不只是表面的參與好萊塢電影，而是非常深度且實質的參與，這讓全世界都看到新加坡。
瘋狂亞洲富豪是25年前的電影「喜福會」（TheJoy Luck Club）後，首部全數由亞裔演員擔綱、英語發音的好萊塢時裝電影。
影片由加州長大的台裔導演朱浩偉執導，改編自生於新加坡的美國作家關凱文的同名暢銷小說，描述在美國成長的華裔女孩朱瑞秋（Rachel Chu）陪同男友楊尼克（Nick Young）回新加坡拜訪他家人時，發現男友來自超級富豪之家。（編輯：高照芬）1070824