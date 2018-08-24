瘋狂亞洲富豪熱映 濱海灣花園現身大銀幕

（中央社記者黃自強新加坡24日專電）電影瘋狂亞洲富豪是25年以來首部由亞裔主演的好萊塢電影，描述新加坡超級富有華人菁英的故事，尤其，片中拍攝魚尾獅、濱海灣花園等景點，讓新加坡影迷超自豪。

瘋狂亞洲富豪（Crazy Rich Asians）21日新加坡首映，連日來成為影迷關注焦點，購票欣賞這部由亞裔主演的好萊塢電影。

旅居新加坡的台灣人對這部電影充滿高度興趣，不約而同討論劇情中呈現的華人文化、家庭傳統和女性角色等議題。

新加坡電影協會副主席李富楠今天向中央社記者表示，這部電影除有很多新加坡演員參與演出外，全世界友人透過電影情節鋪陳，認識新加坡歷史與多元文化。