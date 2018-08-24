日本秋田縣知事率團訪高　兩市隔海為甲子園加油

日本秋田縣佐竹敬久知事率領縣內市、町長、商界及觀光界業者30多人昨天盛大訪高，適逢秋田睽違103年闖入甲子園高中棒球大賽冠軍戰，由該縣金足農業高校對決大阪桐蔭高校，也讓秋田全縣陷入棒球狂熱。佐竹知事雖心繫甲子園決賽，仍如約率秋田代表團來高，與市長許立明商談雙邊觀光、經濟、文化、運動層面深化的合作。

高雄市政府也特地安排現場直播甲子園決賽，讓熱愛棒球的高雄和秋田一起隔海為秋田棒球加油，從小就是棒球少年的許立明市長，非常欽佩金足農業高校的奮戰，更表示希望組市府棒球隊跟秋田縣府比賽切磋，再創交流高峰。許市長也強調，高雄與秋田關係緊密，期待雙方合作展開冬季包機直航，讓高雄民眾欣賞秋田雪景、讓秋田朋友體驗高雄暖冬，帶動兩地觀光互訪熱潮。

佐竹敬久知事十分感動市府特別安排甲子園決賽直播，非常感謝能在高雄為秋田子弟兵加油，表示秋田是熱愛棒球的縣，很樂意和高雄進行棒球等各運動的交流。同時，佐竹知事也期待秋田和高雄能延續雙湖締盟及世運傳承的友誼，連續2年秋田竿燈團參與高雄燈會，以及本月趙建喬秘書長率團訪問秋田，都是雙方強化教育、文化、特產、觀光的成果，並承諾未來會與高雄一起努力，促成高雄與秋田觀光客的互訪。

秘書處陳瓊華處長表示，高雄和秋田同樣是擁有悠久歷史的城市，雙方會晤同時並邀請桃源國中的原鄉孩子們以傳統樂曲歡迎秋田貴賓，並以融合客家傳統精神的創意料理款待訪賓，期待秋田朋友們都能看到、從每道菜中吃到高雄多元的文化及豐富物產，並搭配客製設計的秋田犬造型菜單，展現高雄的盛情及秋田的特色，希望秋田高雄情誼再創高點、共創實質雙贏。

