國二生失神險被車撞　確診罹失神性癲癇症

14歲國二男生陳同學過馬路時，突然發呆不自覺走到馬路中間，差點被車子撞到，媽媽被嚇到於是帶他至長安醫院小兒科就診，透過腦波檢查，小兒神經科醫師陳震南發現陳同學兩側腦波呈現不正常「三赫茲棘慢波」，是典型的失神性癲癇症表現，確診陳同學罹患失神性癲癇症，經二個月藥物治療後，目前他已從一天大概發作十幾次，減少到一個月只發作二次，後續只需持續服用藥物和追蹤治療即可。

陳同學媽媽表示，孩子自小時開始就常常有漏東漏西的情況發生，常需要旁人提醒；有時叫喚他，也常需要喊很多次才會有反應，常讓人感覺像是心不在焉，作業也需要叮囑多次才能夠完成，且經常停下來玩或發呆，聽人說這是注意力不集中的問題。因此國小時曾帶他去心智科就診，並服用注意力相關藥物約一年，但治療效果有限，在校成績始終還是排名後段。這次因恍神過馬路差點被撞，發覺有異於是帶他再次就診，才確診是失神性癲癇症。

小兒神經科醫師陳震南表示，多年前陳同學即因上課不專心的問題，媽媽有帶他去看過醫生，當時醫師診斷是注意力不集中，吃了一段時間的藥物。但治療一段時日後，陳同學上課注意力還是不好，成績也不見好轉。這次因發呆險被車撞，前來就診，經陳同學媽媽主訴，孩子時常不自覺發呆，在臨床上就好比「當機」一樣，即所謂失神性發作，安排做腦波檢查，發現兩側腦波呈現不正常「三赫茲棘慢波」，是典型的失神性癲癇症表現，確診為失神性癲癇症。經藥物治療後，症狀已改善許多，減少至一個月只發作二次。

陳震南醫師表示，失神性癲癇症患者盛行率大約是10%，發作年齡介於4~10歲，5~6歲為高峰期。陳同學雖較晚，就診已是14歲，但其實真正發生是在更早之前，只是當時沒被診斷出來。這類患者大多出自基因問題，父母平日需多注意小朋友，因發作時經常會伴隨失神，若只是坐在椅子上，馬上恢復便沒有危險性；一旦合併所謂自動症，類似靈魂出竅或魔鬼附身等現象，如陳同學一樣無意識地自己過馬路，這就會造成一些危險性。

陳震南醫師說，失神性癲癇症治療方式主要是規則服用抗癲癇藥及避開誘發因子，大多是情緒上的問題(如生氣、焦慮、挫折、疲累、壓力等)，陳同學即睡不好時最易被誘發。這類患者通常治癒率達60%，一旦至成年未緩解的病患有90%會演變成其他嚴重型的癲癇，父母需多加小心注意，以免延誤治療時機。