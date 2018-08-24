國民黨團召開「還我原民館」記者會　綠營批選舉造謠攻訐

民進黨新北市山地原住民議員參選人寶杜‧巴燕、平地原住民議員參選人蘇錦雄反批，原住民博物館原定案新北市，但國民黨立委徐榛蔚提案重新選址，新北市政府提出方案無法與其他的縣市競爭，使原博館落腳高雄；質疑國民黨不思檢討、爭功諉過，現又為選舉造謠攻訐，「請國民黨說實話！原住民的信任不是你們的選舉提款機！」

國民黨新北市議會黨團書記長林金結今（24）日與新北市原住民議員王建章、楊春妹，召開「還我原民館」的記者會，要求自稱最有效率、一通電話喬到好的民進黨新北市長參選人蘇貞昌，趕緊打電話給行政院長賴清德，24天內把原民館喬回新北！

▲民進黨原住民議員參選人寶杜‧巴燕（右）與蘇錦雄（左）指責，提案原民館重新選址的是國民黨立委，卻要民進黨負責？這個邏輯令人摸不著頭緒。（圖／寶杜‧巴燕提供）

王建章、楊春妹表示，2015年12月在馬英九執政時，三鶯地區原已核定一座造價26億元的國家級博物館－「原住民族博物館」，但是政黨輪替後，總統蔡英文帶領的執政黨犧牲了新北市，將「原住民族博物館」遷址到高雄；此外，蘇貞昌所承諾的原住民集會場址，很明顯在亂開空頭支票，與其開支票提出規劃「原住民集會場址」，不如想辦法把國家原住民博物館拿回來比較實際！

林金結認為，總統一再欺壓新北市民，從之前的前瞻建設、統籌分配款等等，一直到今天的原住民博物館，不斷凸顯蔡英文不停地在愚弄新北市民，更加愚弄我們的原民同胞！呼籲蔡英文弄丟新北26億的原住民博物館，必須要還回來，同時也請蘇貞昌請發揮處理A7汙水的神功，一通電話打給賴清德，24天之內把原住民博物館喬回來！

寶杜．巴燕指出，105年3月屆臨政黨輪替，前原民會主委林江義批示暫緩進行原博館綜合規畫招標案，國民黨花蓮立委徐榛蔚6月2日提案，要求重新辦理國立原住民博物館選址；提案重新選址的是國民黨立委，指責重新選址是政治考量的是國民黨議員，黨內互打臉，卻要民進黨負責？這個邏輯令人摸不著頭緒。

蘇錦雄質疑，原博館無法落腳新北市實在可惜，但不檢討市府提案競爭力落後於人，只會急著推卸責任！至於國民黨將「博物館」和「集會所」當作二選一選項，顯見對於原民文化的無知，博物館櫥窗陳列固然是一種推廣方式，但集會所則是聚落間相處的最佳象徵，和博物館是截然不同概念，無法併論。