NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈外長：不擔心台灣成中美貿易戰籌碼永和分屍案死者　被毒友懷疑是線人遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

國民黨團召開「還我原民館」記者會　綠營批選舉造謠攻訐

記者陳志仁／新北報導2018/08/24 17:30
▲國民黨新北市議會黨團書記長林金結今日與新北市原住民議員王建章、楊春妹及忠仁‧達祿斯，召開「還我原民館」的記者會。（圖／國民黨新北市議會黨團提供）
▲國民黨新北市議會黨團書記長林金結今日與新北市原住民議員王建章、楊春妹及忠仁‧達祿斯，召開「還我原民館」的記者會。（圖／國民黨新北市議會黨團提供）

國民黨新北市議會黨團書記長林金結今（24）日與新北市原住民議員王建章、楊春妹，召開「還我原民館」的記者會，要求自稱最有效率、一通電話喬到好的民進黨新北市長參選人蘇貞昌，趕緊打電話給行政院長賴清德，24天內把原民館喬回新北！

民進黨新北市山地原住民議員參選人寶杜‧巴燕、平地原住民議員參選人蘇錦雄反批，原住民博物館原定案新北市，但國民黨立委徐榛蔚提案重新選址，新北市政府提出方案無法與其他的縣市競爭，使原博館落腳高雄；質疑國民黨不思檢討、爭功諉過，現又為選舉造謠攻訐，「請國民黨說實話！原住民的信任不是你們的選舉提款機！」

▲民進黨原住民議員參選人寶杜‧巴燕（右）與蘇錦雄（左）指責，提案原民館重新選址的是國民黨立委，卻要民進黨負責？這個邏輯令人摸不著頭緒。（圖／寶杜‧巴燕提供）

王建章、楊春妹表示，2015年12月在馬英九執政時，三鶯地區原已核定一座造價26億元的國家級博物館－「原住民族博物館」，但是政黨輪替後，總統蔡英文帶領的執政黨犧牲了新北市，將「原住民族博物館」遷址到高雄；此外，蘇貞昌所承諾的原住民集會場址，很明顯在亂開空頭支票，與其開支票提出規劃「原住民集會場址」，不如想辦法把國家原住民博物館拿回來比較實際！

林金結認為，總統一再欺壓新北市民，從之前的前瞻建設、統籌分配款等等，一直到今天的原住民博物館，不斷凸顯蔡英文不停地在愚弄新北市民，更加愚弄我們的原民同胞！呼籲蔡英文弄丟新北26億的原住民博物館，必須要還回來，同時也請蘇貞昌請發揮處理A7汙水的神功，一通電話打給賴清德，24天之內把原住民博物館喬回來！

寶杜．巴燕指出，105年3月屆臨政黨輪替，前原民會主委林江義批示暫緩進行原博館綜合規畫招標案，國民黨花蓮立委徐榛蔚6月2日提案，要求重新辦理國立原住民博物館選址；提案重新選址的是國民黨立委，指責重新選址是政治考量的是國民黨議員，黨內互打臉，卻要民進黨負責？這個邏輯令人摸不著頭緒。

蘇錦雄質疑，原博館無法落腳新北市實在可惜，但不檢討市府提案競爭力落後於人，只會急著推卸責任！至於國民黨將「博物館」和「集會所」當作二選一選項，顯見對於原民文化的無知，博物館櫥窗陳列固然是一種推廣方式，但集會所則是聚落間相處的最佳象徵，和博物館是截然不同概念，無法併論。

關鍵字國民黨新北市議會黨團書記長林金結蘇貞昌原住民族博物館寶杜‧巴燕王建章楊春妹立委徐榛蔚
涂醒哲說治水有效　蕭淑麗譏破功協助災民重建　高市府將發放救助金

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan