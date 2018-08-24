新壽水漾傑仕堡上梁 估明年底完工

（中央社記者田裕斌台北24日電）新光金控旗下新光人壽投資水漾傑仕堡昨天上梁，估明年底完工，與過去傑仕堡往往規劃為商務住宅不同，水漾傑仕堡除了鎖定銀髮族的商務住宅外，也納入旅館規劃。

新壽表示，看好機場捷運，以及新莊中和線雙捷運交會的三重站便捷的交通機能，分別在2014年12月、2015年1月取得三重區三重段所有權土地，基地面積合計約603坪，規劃推出「水漾傑仕堡」，並在2016年9月23日開工，昨天正式上梁。

新壽指出，水漾傑仕堡規劃成地下4層，地上17層，總樓地板面積1萬3692.75平方公尺，工程預計將在明年底全部竣工，3至7樓將規劃短租型的商務旅館，8至17樓則規劃高級出租住宅，目標鎖定高齡銀髮客群，旅館部分規劃有58間套房及相關附屬設施，高級出租住宅共60間，每間約為25至30坪，設施規劃健身房、水療池，1樓則預計引進養生會館等各項合適的產業進駐。