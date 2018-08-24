NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈外長：不擔心台灣成中美貿易戰籌碼永和分屍案死者　被毒友懷疑是線人遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

大雨轟炸南台灣　彰化雲林產地蔬菜價漲近三成

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/24 18:31
▲熱帶性低氣壓帶來龐大雨勢，造成多處淹水，主要蔬菜產區農民難以搶收蔬菜情況下，產地蔬菜到貨量明顯萎縮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)
▲熱帶性低氣壓帶來龐大雨勢，造成多處淹水，主要蔬菜產區農民難以搶收蔬菜情況下，產地蔬菜到貨量明顯萎縮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

熱帶性低氣壓帶來龐大雨勢，中南部豪雨持續下不停，農民難以搶收蔬菜情況下，使得彰化產地蔬菜到貨量明顯萎縮，在恐慌交易熱絡帶動下，每公斤均價上漲近三成；彰化溪湖果菜市場說，因南部災情慘重，後續菜價還有大漲空間，因此這段期間民眾若想購買蔬菜，真的得多花點錢！


▲熱帶性低氣壓帶來龐大雨勢，造成多處淹水，主要蔬菜產區農民難以搶收蔬菜情況下，產地蔬菜到貨量明顯萎縮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

菜價要回穩，恐得等到天氣穩定！熱帶性低氣壓帶快速形成，並在南台灣帶來豪雨危害下，使得中部蔬菜產地雖還沒有出現豪大雨，農民已出現恐慌性搶收潮，紛紛採收上回豪雨危害後殘存各類蔬菜，在恐慌性消費氣氛帶動下，讓原本回穩的「菜王」高麗菜略漲一成，卻也帶動原本就遭到水傷的小白菜、青江菜、空心菜跳空大漲近一倍，來到40多元，青蔥、苦瓜、花椰菜也來到4、50元。


▲熱帶性低氣壓帶來龐大雨勢，造成多處淹水，主要蔬菜產區農民難以搶收蔬菜情況下，產地蔬菜到貨量明顯萎縮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

彰化溪湖果菜市場總經理楊國強分析，到貨量再度下降到一百公噸以下，兩天來每公斤平均價上漲近三成，已來到28元左右，純粹是連續豪雨成災所拉抬；市場承銷人今天仍搶進備貨，使得到貨量即使較前一天增加，蔬菜整體平均批發價格仍上漲近三成。


▲熱帶性低氣壓帶來龐大雨勢，造成多處淹水，主要蔬菜產區農民難以搶收蔬菜情況下，產地蔬菜到貨量明顯萎縮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

因氣象預測游擊式的急降雨還在往中台灣移動中，隨著雨勢增強，農民更難以搶收，蔬菜受損災情恐將擴大，加上中元節後學校將開學，帶動各類蔬菜需求量贈，楊國強總經理表示，菜價後市將持續上漲、至於漲幅須看豪雨的實際災情而定。

關鍵字823大雨蔬菜高麗菜空心菜小白菜
秋田縣知事訪高　隔海為甲子園加油鹿港攝影師鐘清溪　用照片說故事

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan