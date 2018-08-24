大雨轟炸南台灣　彰化雲林產地蔬菜價漲近三成

▲熱帶性低氣壓帶來龐大雨勢，造成多處淹水，主要蔬菜產區農民難以搶收蔬菜情況下，產地蔬菜到貨量明顯萎縮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

熱帶性低氣壓帶來龐大雨勢，中南部豪雨持續下不停，農民難以搶收蔬菜情況下，使得彰化產地蔬菜到貨量明顯萎縮，在恐慌交易熱絡帶動下，每公斤均價上漲近三成；彰化溪湖果菜市場說，因南部災情慘重，後續菜價還有大漲空間，因此這段期間民眾若想購買蔬菜，真的得多花點錢！

菜價要回穩，恐得等到天氣穩定！熱帶性低氣壓帶快速形成，並在南台灣帶來豪雨危害下，使得中部蔬菜產地雖還沒有出現豪大雨，農民已出現恐慌性搶收潮，紛紛採收上回豪雨危害後殘存各類蔬菜，在恐慌性消費氣氛帶動下，讓原本回穩的「菜王」高麗菜略漲一成，卻也帶動原本就遭到水傷的小白菜、青江菜、空心菜跳空大漲近一倍，來到40多元，青蔥、苦瓜、花椰菜也來到4、50元。



▲熱帶性低氣壓帶來龐大雨勢，造成多處淹水，主要蔬菜產區農民難以搶收蔬菜情況下，產地蔬菜到貨量明顯萎縮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

彰化溪湖果菜市場總經理楊國強分析，到貨量再度下降到一百公噸以下，兩天來每公斤平均價上漲近三成，已來到28元左右，純粹是連續豪雨成災所拉抬；市場承銷人今天仍搶進備貨，使得到貨量即使較前一天增加，蔬菜整體平均批發價格仍上漲近三成。



▲熱帶性低氣壓帶來龐大雨勢，造成多處淹水，主要蔬菜產區農民難以搶收蔬菜情況下，產地蔬菜到貨量明顯萎縮。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

因氣象預測游擊式的急降雨還在往中台灣移動中，隨著雨勢增強，農民更難以搶收，蔬菜受損災情恐將擴大，加上中元節後學校將開學，帶動各類蔬菜需求量贈，楊國強總經理表示，菜價後市將持續上漲、至於漲幅須看豪雨的實際災情而定。