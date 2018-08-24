澳洲新總理受市場歡迎 企業界盼政局穩定

多倫多道明證券公司（TD Securities）駐新加坡的亞太宏觀策略首席分析師畢徹爾（Annette Beacher）表示：「莫里森是最受市場歡迎的人選。」

路透社報導，澳洲股市3天挫跌、基準S&P-ASX 200指數下滑1.5%之後，今天小幅回升。金融市場飽受政局不穩的影響之後，對於莫里森（Scott Morrison）勝出表示歡迎。

（中央社雪梨24日綜合外電報導）澳洲執政黨自由黨今天黨魁改選，國庫部長莫里森將接任黨魁與總理職務；分析師表示莫里森是市場歡迎的人選，澳洲近10年政局不穩已影響全球競爭力，企業期盼明確的政策方針。

然而，畢徹爾表示，市場將會觀察莫里森是否能夠縮小與反對黨勞工黨的歧見。她說：「在這個階段向勞工黨傾斜，有助於他們在下次選舉籌組政府。」

安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）執行長強生（Tony Johnson）表示：「過去10年政局不穩定，我們的全球競爭力為此付出代價…企業界需要明確政策才能促進投資、提高企業信心。」

不過，莫里森在最後一輪黨魁投票中以45票比40票勝出，擊敗杜登（Peter Dutton）與畢紹普（JulieBishop），安保資本（AMP Capital）首席經濟學家奧立佛（Shane Oliver）說，這可能意味政局還有更多不穩定因素。

奧立佛說：「莫里森勝出的幅度相對較小，使得未來出現政局動盪的風險還是存在。」

黨魁改選中落敗的一方杜登表示，他對新任總理莫理森將會「絕對效忠」。杜登說：「這是為了確保贏得選舉，確保可以打敗（勞工黨領袖）修頓（BillShorten）不讓他當上總理。」

即將去職的現任總理滕博爾（Malcolm Turnbull）表示，他將在「不久之後」辭去國會議員職務，如此一來這個席次面臨補選，執政聯盟在國會只多1席的多數優勢恐有變化。

澳洲媒體報導，這次黨魁改選中落敗的外交部長畢紹普很可能也將退出政壇。（譯者：林宏翰/核稿：嚴思祺）1070824