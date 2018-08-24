藍綠台南市長參選人忙勘災　批治水　賴清德明天南下勘災

國民黨台南巿長候選人高思博與國民黨南巿黨部主委謝龍介，24日下午到麻豆小埤頭勘災，痛斥執政黨遇到這樣的測試就過不了關。高思博說，前市長賴清德光是在麻豆區治水經費就花了6億6千萬元，小埤頭也丟了6千萬元治水，但現在一場暴雨，傳說中的治水神話完全破功，錢到底花到哪裡去？高思博感嘆，民進黨講再多漂亮的辭藻，都是沒有用的。

民進黨台南市長參選人黃偉哲也親自勘災，並宣布即刻起暫停競選活動，全力投入救災及重建工作。同時，也指示各區競選服務處及後援會幹部，就近協助鄉親需求。並積極爭取行政院災害補助、重建資源的投入，協同台南市政府進行重建工作。

而對於藍營的批評，黃偉哲表示，雨水已經夠多了，政治口水就免了吧！黃偉哲強調，台南受豪雨之災，請國民黨不要拿災民的痛苦，進行政治消費的行為。

行政院長賴清德，明日將前往至災情比較嚴重的縣市，包括雲林、嘉義、台南、高雄，進一步了解目前所遭遇到的困難。賴清德說，希望能夠用行政院及各部會的力量，協助各地方的救災工作，也希望為下一步的水利設施，做進一步的規劃，提供給南台灣更安全的水災的防護。