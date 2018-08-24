影／鐘清溪攝影展　用相機記錄家鄉的人事物

▲鹿港攝影師鐘清溪應邀在鎮史館展出鹿港老照片作品，歡迎您來尋找是不是也入鏡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

在彰化鹿港鎮草港地區經營「清溪照相館」的業者鐘清溪，應鹿港鎮長黃振彥邀請，自即日起至9月30日在鎮史館展出鹿港老照片作品，希望以歷史影像讓觀眾更加瞭解鹿港的民俗與人文，搭配鹿港文教基金會董事長王康壽耆老的文字略述，讓人彷如搭乘時光機，回到4、50年前的鹿港，感受歲月的流逝與變化。

鹿港鎮長黃振彥表示，鹿港推動國家歷史風景區計畫要在軟硬體加強建設，尤其保存文化資產更是重要項目，這次由施義芳立委推荐世居草港的鄉親鐘清溪，提供他早年所拍攝的鹿港老照片，在具有古老歷史的場域鎮史館展出，影像與實景相互輝映，更添思古之幽情，深具意義。



▲鹿港攝影師鐘清溪應邀在鎮史館展出鹿港老照片作品，歡迎您來尋找是不是也入鏡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

鐘清溪自民國50年代開始愛上攝影，工作存錢買相機就四處拍，服役進入海軍陸戰隊，長官知道他會拍照，一次司令來小琉球視察，特別派他全程紀錄，讓他有機會成為陸戰隊的的攝影兵，風光的拿著相機在陸戰隊趴趴走。



▲鹿港攝影師鐘清溪應邀在鎮史館展出鹿港老照片作品，歡迎您來尋找是不是也入鏡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

退伍之後，鐘清溪返回鹿港家鄉，因草港地區缺乏照相館，黑白照片都要靠自己動手沖洗，乾脆因此開設了「清溪照相館」，一路做到現在，仍然是草港地區唯一的一家相館。而照片沖洗業遭逢數位化及網路、手機的崛起，發生很大的衝擊，鐘清溪笑稱，照相館現在只剩拍證件大頭照片了，賺不了錢，每天開門純粹是服務攝影同好。



▲鹿港攝影師鐘清溪應邀在鎮史館展出鹿港老照片作品，歡迎您來尋找是不是也入鏡。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.24)

鐘清溪攝影展包括鹿港慶端陽龍舟賽、隔岸拔河、拋繡球、廟會、農村景觀、童玩等影像，記錄著鹿港的慶典活動以及日常，有人在老照片中發現親人入鏡，或是被拍到自己的兒時。