中美貿易戰 陸官方：影響將沿產業價值鏈轉移

（中央社台北24日電）針對中美貿易摩擦對高科技產業發展的影響，中國國家發改委官員今天表示，美國對中國產品加徵關稅，其影響將沿產業鏈和價值鏈上下游進行轉移，最終影響恐是美國企業和多國的消費者。

美國政府23日對價值160億美元的中國商品加徵關稅，中國國家發展和改革委員會今天在北京舉行記者會，發改委高技術產業司司長任志武回答媒體提問時，做上述表示。

任志武表示，當前國際貿易形勢十分複雜，單邊主義、貿易投資保護有所抬頭，美國已明確對涉及500億美元的中國商品加徵關稅，其中也包括一部分高新技術產品，這將對中國、美國乃至全球的高技術企業，都會產生一定的影響。