中美貿易戰 陸官方：影響將沿產業價值鏈轉移

（中央社台北24日電）針對中美貿易摩擦對高科技產業發展的影響，中國國家發改委官員今天表示，美國對中國產品加徵關稅，其影響將沿產業鏈和價值鏈上下游進行轉移，最終影響恐是美國企業和多國的消費者。
美國政府23日對價值160億美元的中國商品加徵關稅，中國國家發展和改革委員會今天在北京舉行記者會，發改委高技術產業司司長任志武回答媒體提問時，做上述表示。
任志武表示，當前國際貿易形勢十分複雜，單邊主義、貿易投資保護有所抬頭，美國已明確對涉及500億美元的中國商品加徵關稅，其中也包括一部分高新技術產品，這將對中國、美國乃至全球的高技術企業，都會產生一定的影響。
他指出，新興產業全球化發展的特徵非常顯著，產業鏈、創新鏈都是全球化布局，各國企業合作分工十分緊密，美國對中國產品加徵關稅，其影響將沿著產業鏈和價值鏈上下游進行轉移，最終影響的可能是包括美國企業和美國採購者在內的多國企業和多國消費者。
至於貿易摩擦對中國高科技產業的影響，任志武說，今年前7個月，中國高技術產業實際利用外資同比成長7.5%，占全部外商投資的比例達到21.5%。很多跨國企業持續將研發與製造中心向中國轉移，企業間深度合作的趨勢，在這種複雜環境下更加凸顯。
他表示，下一步，中方將在密切關注中美貿易摩擦所產生的深層次影響的同時，堅持實施創新驅動發展戰略，激發大眾創業、萬眾創新的活力，夯實創新發展的基礎。
任志武強調，儘管國際經貿形勢出現一些波折和變化，但中國新興產業、培育新動能、壯大新動能的前景依然十分廣闊，開放發展、加速發展的態勢不會發生變化。（編輯：林克倫/周慧盈）1070824