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嘉義市長涂醒哲說治水防災有效　議長蕭淑麗譏不淹水破功

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/08/24 17:23
▲嘉義市街道淹水情形。（圖／嘉義市議會議長室提供 , 2018.08.24）
▲嘉義市街道淹水情形。（圖／嘉義市議會議長室提供 , 2018.08.24）

熱帶性低氣壓挾帶豪大雨襲嘉義，嘉義市累積降雨量24小時達504公厘，市政府成立水災應變中心一級開設條件，今(24)日上午，市長涂醒哲親自主持第1次工作會議表示，豪雨來襲，所有地下道通通沒有積水，可見抽水機等防淹水系統發揮的非常好，整治相當成功。

涂醒哲指出，上任後近3年累積清淤超過77條雨水下水道，清出淤沙與垃圾體積約9200立方公尺，相當於4座標準游泳池容量；5月初，開始進行預防性的路樹修剪，也發揮相當大的成效，降低不少路樹斷肢、傾倒，阻礙交通、造成停電的可能，肯定所有同仁防災的努力。


▲嘉義市涂醒哲市長(左)視察雨勢。（圖／嘉義市政府提供 , 2018.08.24）

嘉義市議長蕭淑麗卻在今(24)日中午帶著嘉邑行善團的成員，到昨(23)晚有多處街道積淹水的紅瓦里重慶二街，關心居民，了解災情並發放便當慰問。蕭淑麗指出，涂市長常掛在嘴邊的「嘉義市不淹水」已經破功！清除雨水下水道的淤泥，雖然有助改善淹水問題，但不是唯一的方法，涂市長不應該把這個當成政績來吹捧自己，現在「雞歸被刺破」，實在很難看！

蕭淑麗說，治水問題需要全面規劃檢討，未來有機會將邀集專家學者，做排水系統整體規劃、包含區域排水的整體及分區規劃以及河川整治，除排水改善工程外，也將進行下水道工程的整體規劃，同時效法其他國家經驗，減少既有建成區域的不透水舖面，重新規劃設計包含公園和道路在內的開放空間，讓其兼具納洪功能，打造嘉義市成為真正的海綿城市。


▲嘉義市議長蕭淑麗慰問受災戶。（圖／嘉義市議會議長室提供 , 2018.08.24）

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藍綠台南市長參選人忙勘災　批治水國民黨團召開「還我原民館」記者會

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