嘉義市長涂醒哲說治水防災有效　議長蕭淑麗譏不淹水破功

熱帶性低氣壓挾帶豪大雨襲嘉義，嘉義市累積降雨量24小時達504公厘，市政府成立水災應變中心一級開設條件，今(24)日上午，市長涂醒哲親自主持第1次工作會議表示，豪雨來襲，所有地下道通通沒有積水，可見抽水機等防淹水系統發揮的非常好，整治相當成功。

涂醒哲指出，上任後近3年累積清淤超過77條雨水下水道，清出淤沙與垃圾體積約9200立方公尺，相當於4座標準游泳池容量；5月初，開始進行預防性的路樹修剪，也發揮相當大的成效，降低不少路樹斷肢、傾倒，阻礙交通、造成停電的可能，肯定所有同仁防災的努力。