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奮戰不懈苦拚　聯結車司機開辦貨運行、考取博士班

記者常似虎／新竹縣報導2018/08/24 19:12
▲博士班新鮮人范文鴻決定開學首日就要駕駛聯結車去上學。（圖／范文鴻提供）
▲博士班新鮮人范文鴻決定開學首日就要駕駛聯結車去上學。（圖／范文鴻提供）

家住新竹縣北埔鄉的范文鴻是佃農之子，國小開始就送報紙、撿蝸牛、賣西瓜、豬肉補貼家用；22歲考取聯結車駕照，用時間、體力去拚搏，但中間仍把握時間持續進修。經歷了兩次失敗，今年終於錄取中華大學工程與科學博士班，范文鴻立志成為台灣首位取得博士學位的聯結車司機。

現年43歲的范文鴻從小學開始就去田裡撿蝸牛，送去雜貨店賣錢，從國小5年級就開始騎腳踏車送報紙，清晨5點刮風下雨，他小小個頭騎著腳踏車，騎在北埔村、水際村、南埔村山路，每日騎10多公里送報，就算摔車受傷，也趕緊用口水擦傷口，又騎上車送報，賺取數百元的生活費。


▲范文鴻立志成為台灣首位取得博士學位的聯結車司機。（圖／范文鴻提供）

從國小到碩士班，范文鴻始終是半工半讀，在市場賣豬肉、賣菜，靠自己賺取學雜費、生活費；為了一圓老板夢，范文鴻20歲就省吃儉用存下幾十萬元，開設台糖超商，同時還去學開大貨車，在22歲考取聯結車駕照，當時是一邊開超商，一邊開大貨車賺錢，就這樣一路由基隆海事學校、明新工專，念到正修科大化工與材料碩士班。

工作、學業蠟燭多頭燒，范文鴻還曾經把聯結車開到學校校門口停放，讓老師、同學傻眼；范文鴻32歲自行創業開設貨運行，剛好遇到金融海嘯，世界油價飆到天價，全台5大磚廠因貨運司機集體罷工，有3家公司轉單給他載，范文鴻用時間、體力、毅力將危機化為轉機，創建起重公司、貨運公司事業體，從1台破爛的貨車，到現在變成自有6台聯結車，加上靠行車20台，每月營業額數百萬元。


▲化危機為轉機，范文鴻在金融海嘯之際，逆勢成長創建起重公司、貨運公司事業體。（圖／范文鴻提供）

不過，回頭想過往讀書充滿挫折，因此范文鴻極欲彌補缺憾，因此他利用空檔時間進修，挑戰博士班，只是連2年落榜；今年報考中華大學的工程與科學博士班，老師發現他已是第3度叩關，工程經驗豐富，又相當有毅力，因此獲得錄取，讓范文鴻興奮流淚，直呼「終於可以光耀門楣」。

關鍵字佃農金融海嘯中華大學聯結車
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