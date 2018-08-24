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中央社

訊芯-KY轉型3大領域 明年獲利看佳三率三升

中央社2018/08/24 17:09
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）訊芯-KY董事長徐文一表示，公司轉型到生物辨識、5G通訊和高速光纖收發模組封測，預期明年獲利會比今年更好，帶動三率三升。

IC封測廠訊芯-KY今天下午舉辦線上法人說明會。

徐文一指出，過去幾季單一產品下滑、加上智慧手機成長衰退，公司轉型布局多角化產品，反映在今年上半年銷售產品，預估下半年營運可期。

展望未來3年發展布局，徐文一指出，公司持續轉型到生物辨識、5G通訊和高速光纖收發模組等封測產品。

在生物辨識部分，公司預估今年生物辨識模組包括指紋辨識和人臉辨識等系統級封裝（SiP）業績占比可到16%，預期明年也會成長。公司指出7月開始放量，8月進入高量期，預估後面幾個月有好的表現

在5G通訊部分，徐文一預期到2019年比較成熟，配合基地台設置，5G手機量產要到2020年才會逐漸普及，公司正在開發5G功率放大器和濾波器模組樣品，預期要到2020年開始貢獻。

在光收發模組部分，徐文一表示，公司已經切入美系客戶100G單通道和多通道光收發模組，7月開始放量，今年100G單通道模組對於下半年業績有貢獻，預期最快今年第4季底到明年初可切入量產400G光收發模組。

徐文一表示，公司也布局車聯網和無人車車用電子模組。

談到功率放大器封測比重降低，徐文一指出，主要是以前功率放大器客戶持續將封測拿回去做，公司藉此轉型，重新進行產品組合。

展望今年資本支出，訊芯-KY預估，今年資本支出規模約新台幣10億元到20億元，看專案進度決定投資活動。

展望明年營運，徐文一表示，在光收發模組和生物辨識雙引擎帶動下，預期明年獲利會比今年更好，進一步帶動毛利率、營益率和淨利率三率三升。

觀察美中貿易戰，徐文一表示，對公司影響不大，設備方面部分客戶研究轉向中國大陸、台灣或日本購買，有對應措施。

訊芯-KY第2季合併營收8.82億元，較第1季8.35億元增加5.6%，第2季稅後淨利5146萬元，較第1季稅後虧損7297萬元轉盈，第2季每股稅後純益0.49元，優於第1季每股稅後虧損0.69元。

累計上半年訊芯-KY合併營收17.18億元，較去年同期14.98億元增加14.6%，上半年稅後虧損2151萬元，較去年同期1.17億元轉虧，上半年每股稅後虧損0.2元，去年同期EPS 1.11元。

公司指出，第2季毛利較高的功率放大器模組產品下降，牽動毛利率表現，第2季獲利主要是新台幣兌美元升值匯兌收益，此外有利息收益和政府補助挹注。

訊芯-KY自結7月合併營收3.67億元，較去年同期2.5億元增加46.95%，累計今年前7月訊芯-KY自結合併營收20.86億元，較去年同期17.49億元增加19.28%。訊芯自結7月獲利5500萬元，每股純益0.52元。

公司指出，7月營業利益率雖然是負數，但相較第2季明顯改善，7月獲利主要受惠美元升值、利息收入加上政府補貼。（編輯：林興盟）1070824

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