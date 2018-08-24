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影／西南氣流周日接力　氣象局：慎防瞬間強降雨

記者陳致宇／台北報導2018/08/24 17:23
▲熱帶性低氣壓明( 25 )日將逐漸遠離台灣，但緊接而來的西南氣流可能持續影響台灣天氣。（圖／ NOWnews 資料照）
▲熱帶性低氣壓明( 25 )日將逐漸遠離台灣，但緊接而來的西南氣流可能持續影響台灣天氣。（圖／ NOWnews 資料照）

熱帶性低氣壓目前位置在苗栗外海，向西北西緩慢移動，氣象局今（ 24 ）日持續發布熱帶性低氣壓特報及豪雨特報，同時，氣象局上修預估雨量，中南部地區 48 小時累積雨量可能高達 1100 毫米。雖然熱帶性低氣壓明日將稍微遠離，但周日受到西南氣流影響，台灣仍可能出現豪雨或瞬間強降雨，提醒民眾注意。

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，熱帶性低氣壓移動得很慢，下午位置在苗栗外海，氣象局持續發布熱帶性低氣壓特報以及豪雨特報。明日熱帶性低氣壓將逐漸遠離台灣，降雨可望稍微緩和一點。

伍婉華指出，台灣仍位於低壓帶及受西南風影響，預估周日起一連好幾天還是有降雨發生，最明顯、主要的降雨區域仍在南部和中部地區，可能出現豪雨等級。尤其是周日到周一這段時間，甚至有短時間的瞬間強降雨，連帶可能出現強陣風等劇烈天氣。

氣象局也持續發布豪雨特報，雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣及澎湖地區有大豪雨或超大豪雨發生的機率，彰化縣及南投縣有局部豪雨或大豪雨發生的機率，苗栗縣、台中市及台東山區有局部大雨或豪雨可能，桃園、新竹地區、台東平地及新北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，需注意瞬間大雨、雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

關鍵字颱風氣象局西南氣流下雨熱帶性低氣壓停班停課
唐獎宴九月登場　燒出樂活飲食哲學豪雨侵襲　台南嘉義今晚停班停課

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