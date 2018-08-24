影／西南氣流周日接力　氣象局：慎防瞬間強降雨

熱帶性低氣壓目前位置在苗栗外海，向西北西緩慢移動，氣象局今（ 24 ）日持續發布熱帶性低氣壓特報及豪雨特報，同時，氣象局上修預估雨量，中南部地區 48 小時累積雨量可能高達 1100 毫米。雖然熱帶性低氣壓明日將稍微遠離，但周日受到西南氣流影響，台灣仍可能出現豪雨或瞬間強降雨，提醒民眾注意。

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，熱帶性低氣壓移動得很慢，下午位置在苗栗外海，氣象局持續發布熱帶性低氣壓特報以及豪雨特報。明日熱帶性低氣壓將逐漸遠離台灣，降雨可望稍微緩和一點。

伍婉華指出，台灣仍位於低壓帶及受西南風影響，預估周日起一連好幾天還是有降雨發生，最明顯、主要的降雨區域仍在南部和中部地區，可能出現豪雨等級。尤其是周日到周一這段時間，甚至有短時間的瞬間強降雨，連帶可能出現強陣風等劇烈天氣。