印度教育基金會等獲呂志和獎 獲256萬美元

（中央社記者張謙香港24日電）香港「呂志和獎─世界文明獎」今天公布本年度得獎名單，3個獎項名花有主，其中印度的布拉罕教育基金（Pratham EducationFoundation）獲「正能量獎」，獎金256萬美元。
呂志和獎由香港富商呂志和成立，今年已踏入第3屆；這個獎項設有3個獎，一是「正能量獎」，二是「人類福祉獎」，三是「持續發展獎」。
獎項的得獎者可以是個人，也可以是團體，每個獎項的獎金為港幣2000萬元（256萬元）。
呂志和下午在記者上公布，今年的「正能量獎」頒發給印度的布拉罕教育基金；這個獎項主要表揚掃除文盲的貢獻。
他說，布拉罕教育基金致力改善教學質素和提高教育水平，每年直接資助100萬名兒童獲得基本讀寫算能力，該基金目前是印度最大的非政府組織之一。
「人類福祉獎」是表揚降低天然災害的人或團體，世界氣象組織獲頒本年度獎項。
呂志和公布，世界氣象組織致力為191個國家和地區會員制訂標準及監察相關政策的實施等。
「持續發展獎」是表揚在再生能源方面的貢獻，今年的得獎者是德國人費爾（Hans-Josef Fell）。
據公布，費爾是國際公認的全球可再生能源運動創始人；1994年，他創立全球首家太陽能發電合作社，改變再生能源市場。
費爾更爭取到德國議會通過「可再生能源法案」，法案其後被全球多國借鑑採用。
上述各獎項將於10月3日在港頒授。（編輯：張淑伶）1070824