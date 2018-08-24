NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈外長：不擔心台灣成中美貿易戰籌碼永和分屍案死者　被毒友懷疑是線人遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

印度教育基金會等獲呂志和獎 獲256萬美元

中央社2018/08/24 17:10
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者張謙香港24日電）香港「呂志和獎─世界文明獎」今天公布本年度得獎名單，3個獎項名花有主，其中印度的布拉罕教育基金（Pratham EducationFoundation）獲「正能量獎」，獎金256萬美元。

呂志和獎由香港富商呂志和成立，今年已踏入第3屆；這個獎項設有3個獎，一是「正能量獎」，二是「人類福祉獎」，三是「持續發展獎」。

獎項的得獎者可以是個人，也可以是團體，每個獎項的獎金為港幣2000萬元（256萬元）。

呂志和下午在記者上公布，今年的「正能量獎」頒發給印度的布拉罕教育基金；這個獎項主要表揚掃除文盲的貢獻。

他說，布拉罕教育基金致力改善教學質素和提高教育水平，每年直接資助100萬名兒童獲得基本讀寫算能力，該基金目前是印度最大的非政府組織之一。

「人類福祉獎」是表揚降低天然災害的人或團體，世界氣象組織獲頒本年度獎項。

呂志和公布，世界氣象組織致力為191個國家和地區會員制訂標準及監察相關政策的實施等。

「持續發展獎」是表揚在再生能源方面的貢獻，今年的得獎者是德國人費爾（Hans-Josef Fell）。

據公布，費爾是國際公認的全球可再生能源運動創始人；1994年，他創立全球首家太陽能發電合作社，改變再生能源市場。

費爾更爭取到德國議會通過「可再生能源法案」，法案其後被全球多國借鑑採用。

上述各獎項將於10月3日在港頒授。（編輯：張淑伶）1070824

訊芯-KY轉型3大領域 明...2019年底五星級天象 近...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan