印度教育基金會等獲呂志和獎 獲256萬美元

（中央社記者張謙香港24日電）香港「呂志和獎─世界文明獎」今天公布本年度得獎名單，3個獎項名花有主，其中印度的布拉罕教育基金（Pratham EducationFoundation）獲「正能量獎」，獎金256萬美元。

呂志和獎由香港富商呂志和成立，今年已踏入第3屆；這個獎項設有3個獎，一是「正能量獎」，二是「人類福祉獎」，三是「持續發展獎」。

獎項的得獎者可以是個人，也可以是團體，每個獎項的獎金為港幣2000萬元（256萬元）。

呂志和下午在記者上公布，今年的「正能量獎」頒發給印度的布拉罕教育基金；這個獎項主要表揚掃除文盲的貢獻。