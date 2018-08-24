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中央社

2019年底五星級天象 近半太陽被月球遮住

中央社2018/08/24 17:21
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北24日電）台北市天文館今天公布「2019天象簡表」，指明年最值得觀賞的天象是日月食和流星雨，12月的日偏食將近半個太陽被月球遮蔽，為五星級天象；7月的「月沒帶食」也相當難得。

天文館公布「2019天象簡表」，明年台灣可見2次日食、1次月食，日食分別在1月6日和12月26日，均為日偏食，不過，1月的日偏食僅台灣中部以北可看，且食分小不易察覺，12月的日偏食則各地可見，且將近半個太陽被月球遮蔽，為五星級天象。

7月17日凌晨4時起可見「月沒帶食」，歷時1時14分，也是難得天象。

此外，明年最大滿月落在2月19日，最小滿月在9月14日；1月4日象限儀座流星雨，預估每小時流星數量可達120顆，5月6日的寶瓶座流星雨每小時也有40顆以上，二者皆不受月光干擾，觀測條件為近幾年來最好一次。

而英仙座流星雨在8月13日極大期、雙子座流星群在12月14日極大期，但二者近滿月，觀測條件不佳。

天文館助理研究員李瑾告訴中央社記者，近年來天文館會在8月底前公布隔年的天象簡表，11月底前公布詳細版，主要是有些流星雨的資料要到8月才會確定，公布後，除內部做行事曆，也讓天文同好者提早準備，如規劃觀星行程等。

李瑾說，日月食時間會根據地球自轉速度微調，通常一年前公布隔年天象的資訊還算準確，若是早2、3年前發布，會差到半分、1分。（編輯：李錫璋）1070824

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