2019年底五星級天象 近半太陽被月球遮住

（中央社記者梁珮綺台北24日電）台北市天文館今天公布「2019天象簡表」，指明年最值得觀賞的天象是日月食和流星雨，12月的日偏食將近半個太陽被月球遮蔽，為五星級天象；7月的「月沒帶食」也相當難得。

天文館公布「2019天象簡表」，明年台灣可見2次日食、1次月食，日食分別在1月6日和12月26日，均為日偏食，不過，1月的日偏食僅台灣中部以北可看，且食分小不易察覺，12月的日偏食則各地可見，且將近半個太陽被月球遮蔽，為五星級天象。

7月17日凌晨4時起可見「月沒帶食」，歷時1時14分，也是難得天象。