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電動車概念股走疲 美琪瑪除息首日嚴重貼息

鉅亨網2018/08/24 17:32
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鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 今 (24) 日除息，每股配發 2.4 元現金股利，惟受到特斯拉近來利空消息頻傳影響，電動車相關概念股表現疲弱，連帶使美琪瑪除息首日表現不力，股價開低走低，盤中一度亮燈跌停，終場重挫約 9.8%、以 81 元作收，創近 1 年以來新低價，出現嚴重貼息情況。

美琪瑪去年全年營收約 42 億元，今年上半年營收已達近 26 億元，前 7 個月營收更已站上 30 億元大關，已超過去年營收的 7 成，且為因應電池材料產能不足的壓力，美琪瑪下半年投資 3000 萬元，分階段進行擴產，在出貨動能相對上半年強勁下，法人預估，美琪瑪下半年營收將優於上半年，今年全年營收也將超越去年。

除原有的 PTA 氧化觸媒與鋰電池正極材料業務外，美琪瑪今年已有電子材料新應用的高階產品正式加入行列，毛利率表現優於電池材料，目標是成為美琪瑪營運的第三隻腳，該新產品已小量出貨至東南亞，未來將瞄準日韓市場，預期下半年放量生產，挹注下半年營運動能。

美琪瑪每股配發現金股利 2.4 元，為近 13 年以來配息新高，共發放約 1.79 億元現金股利，除息參考價為 89.8 元。

美琪瑪日 K 線圖

 

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