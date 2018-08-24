電動車概念股走疲 美琪瑪除息首日嚴重貼息

鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 今 (24) 日除息，每股配發 2.4 元現金股利，惟受到特斯拉近來利空消息頻傳影響，電動車相關概念股表現疲弱，連帶使美琪瑪除息首日表現不力，股價開低走低，盤中一度亮燈跌停，終場重挫約 9.8%、以 81 元作收，創近 1 年以來新低價，出現嚴重貼息情況。

美琪瑪去年全年營收約 42 億元，今年上半年營收已達近 26 億元，前 7 個月營收更已站上 30 億元大關，已超過去年營收的 7 成，且為因應電池材料產能不足的壓力，美琪瑪下半年投資 3000 萬元，分階段進行擴產，在出貨動能相對上半年強勁下，法人預估，美琪瑪下半年營收將優於上半年，今年全年營收也將超越去年。