中南部豪雨 經長沈榮津：工業區、科學園區未傳災情

受熱帶性低氣壓強對流影響，中南部多個縣市已因豪雨或大豪雨造成多處積水等災情，經濟部長沈榮津今 (24) 日指出，目前在工業區、科學園區都沒有傳出災情，會隨時掌握情況。

沈榮津表示，這次中南部大豪雨來的又急又快，雨量又大，比最近日本的大阪關西地區有過之無不及，這次範圍昨天白天在高雄台南，晚上往北到嘉義，目前是有一點滯留的現象。

他指出，今日上午行政院長賴清德提醒，這種氣候的變化所帶來的豪大雨以後的頻率愈來愈多，各部會一定要做好因應的準備，尤其所謂都市排水部分也要利用這次來檢視，各部會要做好災後救災工作、及協助地方政府善後。