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中南部豪雨 經長沈榮津：工業區、科學園區未傳災情

鉅亨網2018/08/24 17:30
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受熱帶性低氣壓強對流影響，中南部多個縣市已因豪雨或大豪雨造成多處積水等災情，經濟部長沈榮津今 (24) 日指出，目前在工業區、科學園區都沒有傳出災情，會隨時掌握情況。

沈榮津表示，這次中南部大豪雨來的又急又快，雨量又大，比最近日本的大阪關西地區有過之無不及，這次範圍昨天白天在高雄台南，晚上往北到嘉義，目前是有一點滯留的現象。

他指出，今日上午行政院長賴清德提醒，這種氣候的變化所帶來的豪大雨以後的頻率愈來愈多，各部會一定要做好因應的準備，尤其所謂都市排水部分也要利用這次來檢視，各部會要做好災後救災工作、及協助地方政府善後。

沈榮津表示，中央已馬上成立災害應變中心，總統蔡英文下午將與中南部受影響縣市首長視訊會議，希望透過中央地方協作，地方遭到什麼困難，中央各部會一定會傾全力協助地方救災。

經濟部中小企業處指出，中小企業如因受災有復工營業協處需求，中小企業處馬上辦服務中心可提供受災企業免費融資諮詢、融資診斷輔導及財稅災害申報輔導服務；企業因受災造成財務週轉困難，有銀行貸款協商需求者，也可提出銀行債權債務協商申請。

中小企業處表示，受災企業可運用的復工營業貸款方案，包括「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」，持有受災地區鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具受災證明或經銀行調查屬實的中小企業，可向各往來銀行提出申請。擔保品不足者，得依中小企業信保基金保證相關規定，送請信保基金提供最高 9 成的信用保證，並可免計收保證手續費。

另外，如果行政院有發布災區公報，位於該災區的中小企業獲貸前二項貸款，中小企業處另提供週轉金最長 1 年、資本性最長 3 年的利息補貼。
 

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