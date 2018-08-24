湖北榮成打造150萬噸工紙生產基地 2020年全數

榮成 (1909-TW) 於中國大陸轉投資的湖北榮成，完成 4 年期人民幣 7.3 億元聯貸案，以在湖北打造年產能 150 萬噸的工業用紙生產基地，作為集團下一個 5 年的成長動力，預計 2020 年全數完成投產。

榮成為國內工紙大廠，在臺灣及大陸華東地區工紙市占率皆居市場前三大。在大陸沿海地區產業逐漸向內地轉移的趨勢下，將生產據點延伸至華中地區，因此，在湖北打造年產能 150 萬噸的工業用紙生產基地，作為集團下一個 5 年的成長動力，預計 2020 年全數完成投產，屆時，榮成在中國大陸工業用紙的產能將達到 330 萬噸，集團兩岸總產能將達 395 萬噸。