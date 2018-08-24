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湖北榮成打造150萬噸工紙生產基地 2020年全數

鉅亨網2018/08/24 17:33
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榮成 (1909-TW) 於中國大陸轉投資的湖北榮成，完成 4 年期人民幣 7.3 億元聯貸案，以在湖北打造年產能 150 萬噸的工業用紙生產基地，作為集團下一個 5 年的成長動力，預計 2020 年全數完成投產。

榮成為國內工紙大廠，在臺灣及大陸華東地區工紙市占率皆居市場前三大。在大陸沿海地區產業逐漸向內地轉移的趨勢下，將生產據點延伸至華中地區，因此，在湖北打造年產能 150 萬噸的工業用紙生產基地，作為集團下一個 5 年的成長動力，預計 2020 年全數完成投產，屆時，榮成在中國大陸工業用紙的產能將達到 330 萬噸，集團兩岸總產能將達 395 萬噸。

榮成在追求永續經營的同時，也持續推動及落實環境保護政策，以「環保科技、綠色包裝、低碳造紙」為理念，資源循環利用的營運模式解決廢棄物問題，使用回收廢紙作為生產原料，有效減少廢棄物、二氧化碳排放與林木砍伐。

為了營運的擴張，湖北榮成今天完成 4 年期人民幣 7.3 億元的聯貸簽約，由第一銀行、土地銀行及中國信託統籌主辦，其中，第一銀行擔任額度管理銀行、土地銀行擔任擔保品管理銀行、中國信託擔任文件管理銀行，另有臺企銀及玉山銀行等共 2 家銀行參貸。

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關鍵字榮成工紙聯貸headline
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