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中央社

英媒：俄軍演重現蘇聯規模 中國亮相意味深長

中央社2018/08/24 17:22
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北24日電）俄羅斯將於月底舉行「東方-2018」軍演。分析指出，這次演習的特別之處不僅在於規模巨大，也在於中國的參加，顯示俄國和中國的關係發生了深刻變化。

中國國防部官網日前披露，共軍將於8月中下旬至9月中旬赴俄羅斯，參加俄軍「東方-2018」戰略演習。9月11日至15日，雙方將於後貝加爾邊疆區楚戈爾訓練場，共同組織聯合戰役行動演練。

英國獨立報（The Independent）近日在報導引述俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）說，即將進行的演習是「自1981年以來規模最大的一次，在地理跨度和參加部隊數量上都是前所未有」。

俄羅斯國防部所屬的紅星電視台則表示，演習會再現蘇聯強盛時期的軍演。

「東方-2018」演習將於月底在俄羅斯東部登場。獨立報表示，這次演習的特別之處不僅在於巨大的規模，也在於有中國軍隊參加。

報導說，這似乎表明地區的地緣政治發生變化。俄羅斯先前一直對人口眾多且經濟更加繁榮的鄰居中國心存戒備。

北京已經證實，屆時將有3200名共軍、900輛坦克、30架噴氣式戰機和直升機參加演習。

俄羅斯則有兩個軍區部隊參加。依照俄方計畫，這次演習規模應該超過2014年的「東方」戰略演習。在當年演習中，共有10萬名俄羅斯軍人、1500輛坦克、120架戰機和70艘艦艇參加演練。

報導引述專家說，俄羅斯這次大範圍軍演說明俄軍已經恢復自信，而擴大規模的核心是國際合作。

專家表示，演習的假想敵除了傳統的軍事威脅，還可能包括騷亂暴動和其他非常規軍事威脅。

此外，俄羅斯議會上院國防安全委員會資深議員克林契維奇（Klintsevich）說，這次協同演習是對美國釋放信號。

另有專家認為，今年的軍演不僅是對美國及其他潛在對手展示武力，也顯示俄羅斯和中國的關係發生了深刻的變化。（編輯：周慧盈/張淑伶）1070824

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