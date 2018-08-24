青春專案擴大宣導　竹竹苗保二警察齊聚北埔綠世界

由保安警察第二總隊警察之友會主辦的「2018暑期青春專案擴大宣導-竹竹苗保二警察聯合活動」，今(24)日在浪漫台三線上北埔綠世界生態農場登場，共有新竹縣、新竹市、苗栗縣、保二等四個單位員警及警眷3670人參加，儘管陰雨連綿，闖關遊戲、摸彩慶生、旋轉木馬及有氧舞蹈、泰雅學堂歌舞表演、26輛胖卡餐車，都吸引大批人潮，現場氣氛High 翻天。

現場設計了生動活潑的預防犯罪宣導攤位，有「青春無敵、交通熱舞」、教現場婦幼們的防身術「一學就會 自我防護技巧」，在玩樂中也能學習保護自己的技能；另「機器戰警PK擂臺戰」，讓小朋友們圍繞在擂臺旁，為各自喜歡的機器人加油喝采；還有「刑男牛仔-我是小小神槍手」可以讓大家下場體驗射擊，並由射擊教官，解說射擊技巧，讓現場的大小朋友立馬變成神槍手；還有保二總隊提供現場參與仿冒宣導者，可以夾娃娃機，夾取宣導品活動，讓民眾更能瞭解打詐真諦。