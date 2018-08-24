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青春專案擴大宣導　竹竹苗保二警察齊聚北埔綠世界

記者誾宣震／新竹縣報導2018/08/24 19:21
▲保安警察第二總隊警察之友會聯合竹竹苗地區警政單位舉辦暑期青春專案擴大宣導活動。（圖／記者誾宣震翻攝 , 2018.08.24）
▲保安警察第二總隊警察之友會聯合竹竹苗地區警政單位舉辦暑期青春專案擴大宣導活動。（圖／記者誾宣震翻攝 , 2018.08.24）

由保安警察第二總隊警察之友會主辦的「2018暑期青春專案擴大宣導-竹竹苗保二警察聯合活動」，今(24)日在浪漫台三線上北埔綠世界生態農場登場，共有新竹縣、新竹市、苗栗縣、保二等四個單位員警及警眷3670人參加，儘管陰雨連綿，闖關遊戲、摸彩慶生、旋轉木馬及有氧舞蹈、泰雅學堂歌舞表演、26輛胖卡餐車，都吸引大批人潮，現場氣氛High 翻天。

現場設計了生動活潑的預防犯罪宣導攤位，有「青春無敵、交通熱舞」、教現場婦幼們的防身術「一學就會 自我防護技巧」，在玩樂中也能學習保護自己的技能；另「機器戰警PK擂臺戰」，讓小朋友們圍繞在擂臺旁，為各自喜歡的機器人加油喝采；還有「刑男牛仔-我是小小神槍手」可以讓大家下場體驗射擊，並由射擊教官，解說射擊技巧，讓現場的大小朋友立馬變成神槍手；還有保二總隊提供現場參與仿冒宣導者，可以夾娃娃機，夾取宣導品活動，讓民眾更能瞭解打詐真諦。


▲新竹縣長邱鏡淳(左一)、保安警察第二總隊警察之友會主任委員宣明智(右二)等嘉賓跟著健身老師一起跳有氧舞蹈。（圖／記者誾宣震翻攝 , 2018.08.24）

包括新竹縣長邱鏡淳、新竹市長林智堅、苗栗縣副縣長鄧桂菊、竹北市長何淦銘、保安警察第二總隊警察之友會主任委員、聯華電子榮譽副董事長宣明智、台灣科學工業園區同業公會理事長沈國榮、新竹科學園區管理局王永壯局長、前新竹縣副縣長楊文科等也到場，他們在開幕時，跟著健身老師一起跳有氧舞蹈，活力四射，場面熱鬧滾滾。


▲會中頒獎表揚績優員警。（圖／記者誾宣震翻攝 , 2018.08.24）

會中也表揚績優員警：竹北分局偵查隊偵查佐陳己揚、竹東分局偵查隊隊長黃志鵬、新湖分局偵查隊偵查佐鍾志杰、新埔分局偵查隊巡官曾信雄、橫山分局偵查隊偵查佐楊得新等人。另外，主辦單位邀請特奧會前來設攤，「中華台北特奧會 執法人員火炬跑義賣服」，藉著現場的眾多人氣，鼓勵踴躍購買特奧會火炬跑T-Shirt，支持智障者體育運動更能在國際體育上發光發熱。

關鍵字保二總隊綠世界青春專案宣明智
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