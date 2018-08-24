青春專案擴大宣導　竹竹苗保二警察齊聚北埔綠世界

由保安警察第二總隊警察之友會主辦的「2018暑期青春專案擴大宣導-竹竹苗保二警察聯合活動」，今(24)日在浪漫台三線上北埔綠世界生態農場登場，共有新竹縣、新竹市、苗栗縣、保二等四個單位員警及警眷3670人參加，儘管陰雨連綿，闖關遊戲、摸彩慶生、旋轉木馬及有氧舞蹈、泰雅學堂歌舞表演、26輛胖卡餐車，都吸引大批人潮，現場氣氛High 翻天。
現場設計了生動活潑的預防犯罪宣導攤位，有「青春無敵、交通熱舞」、教現場婦幼們的防身術「一學就會 自我防護技巧」，在玩樂中也能學習保護自己的技能；另「機器戰警PK擂臺戰」，讓小朋友們圍繞在擂臺旁，為各自喜歡的機器人加油喝采；還有「刑男牛仔-我是小小神槍手」可以讓大家下場體驗射擊，並由射擊教官，解說射擊技巧，讓現場的大小朋友立馬變成神槍手；還有保二總隊提供現場參與仿冒宣導者，可以夾娃娃機，夾取宣導品活動，讓民眾更能瞭解打詐真諦。
▲新竹縣長邱鏡淳(左一)、保安警察第二總隊警察之友會主任委員宣明智(右二)等嘉賓跟著健身老師一起跳有氧舞蹈。（圖／記者誾宣震翻攝 , 2018.08.24）
包括新竹縣長邱鏡淳、新竹市長林智堅、苗栗縣副縣長鄧桂菊、竹北市長何淦銘、保安警察第二總隊警察之友會主任委員、聯華電子榮譽副董事長宣明智、台灣科學工業園區同業公會理事長沈國榮、新竹科學園區管理局王永壯局長、前新竹縣副縣長楊文科等也到場，他們在開幕時，跟著健身老師一起跳有氧舞蹈，活力四射，場面熱鬧滾滾。
▲會中頒獎表揚績優員警。（圖／記者誾宣震翻攝 , 2018.08.24）
會中也表揚績優員警：竹北分局偵查隊偵查佐陳己揚、竹東分局偵查隊隊長黃志鵬、新湖分局偵查隊偵查佐鍾志杰、新埔分局偵查隊巡官曾信雄、橫山分局偵查隊偵查佐楊得新等人。另外，主辦單位邀請特奧會前來設攤，「中華台北特奧會 執法人員火炬跑義賣服」，藉著現場的眾多人氣，鼓勵踴躍購買特奧會火炬跑T-Shirt，支持智障者體育運動更能在國際體育上發光發熱。