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中央社

台灣高等教育展曼谷登場 泰學生憂語言問題

中央社2018/08/24 17:44
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者劉得倉曼谷24日專電）由台灣27所大學參與的泰國台灣高等教育展今天在曼谷登場，前來的泰國學生對到台灣攻讀大學興趣濃厚，但擔心學習的語言溝通問題，也很關心學校是否提供獎學金。

任教於Siam Technology College 的老師劉思蕊受訪表示，她帶學生參觀台灣高等教育展，主要著眼學生未來的就業前景，台灣有正體中文及科技創新等優勢，希望有機會引導學生到台灣接受高等教育。

中華民國教育部國際及兩岸教育司司長畢祖安表示，在新南向國家舉辦台灣高等教育展，除提供台灣教育的特色資源，招收學生之外，與他們的學校多一些的連結，也可以提供見習及訓練課程，為泰國還有特別設計的培訓課程，結合泰國的產業升級計畫。

由台灣大學、台灣科技大學、成功大學和屏東科技大學等國立大學，以及台北醫學大學、明志科技大學和慈濟大學等27所大學參與，介紹學校與國際學程說明、申請入學流程及獎學金等資訊，並有泰國畢業校友和泰國學生分享台灣留學經驗。

不過多數泰國學生的中文欠佳，且學習的是簡體中文，對繁體中文很陌生，非常擔心在台灣念書跟不上進度。

多數參展學校認為，有一定中文基礎的學生來台就讀比較能夠適應，不過學校都有專供外籍學生的學習和生活輔導課程，能夠協助他們。

台泰兩國間的教育合作交流密切，除簽署「台泰教育合作協定」推動「台泰菁英600獎學金計畫」，選送泰國大學講師赴台攻讀碩、博士學位以外，並有新南向國際產學合作專班，提供赴台就讀的泰國學生更多實務訓練的機會，也協助泰國教育部技職署官員、高職教師到台灣短期培訓。

由泰國台灣教育中心主辦的台灣高等教育展於8月24日至25日在泰國曼谷Gateway Ekamai舉辦。（編輯：陳惠珍）1070824

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