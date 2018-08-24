台灣高等教育展曼谷登場 泰學生憂語言問題

（中央社記者劉得倉曼谷24日專電）由台灣27所大學參與的泰國台灣高等教育展今天在曼谷登場，前來的泰國學生對到台灣攻讀大學興趣濃厚，但擔心學習的語言溝通問題，也很關心學校是否提供獎學金。

任教於Siam Technology College 的老師劉思蕊受訪表示，她帶學生參觀台灣高等教育展，主要著眼學生未來的就業前景，台灣有正體中文及科技創新等優勢，希望有機會引導學生到台灣接受高等教育。

中華民國教育部國際及兩岸教育司司長畢祖安表示，在新南向國家舉辦台灣高等教育展，除提供台灣教育的特色資源，招收學生之外，與他們的學校多一些的連結，也可以提供見習及訓練課程，為泰國還有特別設計的培訓課程，結合泰國的產業升級計畫。